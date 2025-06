Deblatizzazione, l’ordinanza del sindaco rivolta ai privati e agli amministratori di condominio

Con i primi caldi e con le alte temperature inizia il periodo dell'anno caratterizzato dalla comparsa delle blatte in spazi sia pubblici che privati. Per quanto attiene ai primi, le operazioni di pulizia e deblatizzazione delle reti fognarie spettano all'Acquedotto Pugliese. Per quanto riguarda i secondi, invece, sono gli stessi cittadini a dover rispettare quanto previsto dal regolamento.Pertanto il sindaco Michele Sollecito ha emesso un'ordinanza con la quale ordina ai cittadini e agli amministratori di condominio di provvedere periodicamente alla deblattizzazione delle reti fognarie, delle fosse settiche condominiali e delle griglie di raccolta delle acque attinenti ad un singolo o a più condomini. Così come è obbligatoria la deblattizzazione di depositi, cantine, scantinati e di qualsiasi locale.La ditta che effettuerà le varie operazioni è obbligata a rilasciare una certificazione attestante l'avvenuta deblattizzazione.Nel caso di inosservanza dell'ordinanza è prevista una