Disinfestazione contro mosche e zanzare: nuovo intervento a Giovinazzo

Operazioni previste per giovedì sera 10 ottobre

Ancora un intervento di disinfestazione sul territorio di Giovinazzo contro mosche e zanzare. L'operazione, salvo avverse condizioni meteo, è prevista pergiovedì 10 ottobre a partire dalle ore 23.00. Come sempre, si consiglia ai cittadini di adottare alcune precauzioni: chiudere gli infissi esterni; non lasciare indumenti stesi ai balconi o altri oggetti;tenere in casa gli animali.