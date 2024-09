Il 5 settembre nuova disinfestazione della città

L'Amministrazione comunale avvisa che giovedì 5 settembre, a partire dalle ore 23.00 e salvo condizioni meteo sfavorevoli, ci sarà la disinfestazione della città contro mosche e zanzare.Pertanto, si consiglia come sempre di non circolare per strada al momento delle operazioni, chiudere gli infissi esterni delle abitazioni; non lasciare indumenti stesi sui balconi o altri oggetti di tipo alimentare; tenere in casa gli animali domestici.