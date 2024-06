A Giovinazzo nuova disinfestazione contro mosche e zanzare

Powered by

Domani, 11 giugno, a partire dalle ore 23.00, sarà effettuata la disinfestazione contro mosche e zanzare nella città di Giovinazzo.Pertanto, si chiede ai cittadini di usare alcune accortezze; chiudere gli infissi esterni; non lasciare indumenti stesi sui balconi né alimenti; tenere in casa gli animali; non circolare a piedi nelle zone della città interessate dalle operazioni.