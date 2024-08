Troppe blatte in piazza: i cittadini protestano

«Stare seduti alle panchine di sera, in piazza Vittorio Emanuele II, può risultare sgradevole, credetemi».Una nostra lettrice ci segnala con questa frase il problema dellenella centralissima agorà giovinazzese, fenomeno da noi riscontrato sin dalle serate precedenti al Ferragosto ed alla Festa Patronale.A Giovinazzo, come in altri comuni, vi è un calendario scandito lungo tutto il periodo estivoma evidentemente non basta. E le blatte sono portatrici di malattie, fuoriuscendo dalla fogna.La città ha mostrato il meglio di sé durante il mese di agosto, ma questo fenomeno, anche in pienissimo centro storico, si reitera con l'aumento della popolazione residente in estate. Va ricordato, a beneficio di tutti,Intanto, per quello che è il nostro ruolo, consegniamo questo articolo agli amministratori, sicuri che sapranno prevedere operazioni straordinarie non mutando il calendario di interventi già preventivato.