Il 1° luglio la nuova disinfestazione contro mosche e zanzare

Lunedì 1° luglio 2024, a partire dalle ore 23,00, salvo avverse condizioni meteo, si svolgerà a Giovinazzo una nuova disinfestazione contro mosche e zanzare, più che mai importante in fatto di igiene pubblica in estate.L'ente comunale raccomanda ai cittadini, a scopo precauzionale, di chiudere gli infissi esterni; non lasciare gli indumenti stesi o altri oggetti fuori dall'abitazione; tenere in casa gli animali domestici.