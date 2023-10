Lunedì 16 ottobre nuova disinfestazione a Giovinazzo

Il Comune di Giovinazzo ha previsto per la nottata tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre nuove operazioni di disinfestazione adulticida contro mosche e zanzare. Operazioni che inizieranno, salvo avverse condizioni meteorologiche, alle 23.00.L'ente di piazza Vittorio Emanuele II ricorda di non circolare per strada al momento del passaggio degli operatori e richiama anche tre regole essenziali: chiudere gli infissi esterni; non lasciare gli indumenti stesi o altri oggetti fuori dall'abitazione; tenere in casa gli animali domestici.