A Giovinazzo acceso l'Albero di Natale in piazza ed aperta la Casa di Babbo Natale - FOTO E VIDEO

7 foto Accensione Albero di Natale e inaugurazione Casa di Babbo Natale

La feste possono cominciare. Ieri sera, 8 dicembre, Giovinazzo ha vissuto il momento dell'accensione del grandein piazza Vittorio Emanuele II. Un Albero donato alla città dale realizzato daAd aprire la festa di piazza la street bandche ha allietato i presenti con la prima esibizione in piazza, per poi trascinare tutti in piazza Meschino dove è stata aperta la Casa di Babbo Natale, delizia per tante bimbe e tanti bimbi che hanno posato col barbuto portatore di regali e leccornie.Prima, nell'agorà giovinazzese, si è consumato il rito laico dell'accensione dell'Albero di Natale sublimato da un gioco di luci e dalla musica dei Cold Play. Una festa in piena regola a cui non hanno voluto mancare decine di famiglie. Una festa accompagnata da infinite polemiche e da diatribe politiche che vi racconteremo altrove.Intanto attraverso i nostri scatti ed i nostri video, vi proviamo a fare un sunto in immagini di quanto accaduto.