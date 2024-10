Fondazione Megamark lancia a Bari il progetto “Il Futuro ti assomiglia”

Contribuire alla formazione delle giovani generazioni, stimolando momenti di riflessione e di confronto costruttivo. È l'obiettivo del nuovo progetto promosso dadi Trani,rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della Puglia e pensato per gli studenti delle classi IV e V. La due giorni punta su precise tematiche: trovare il proprio posto nel mondo, affrontare le sfide di domani, credere in sé stessi e imparare a orientarsi.Gli alunni delle scuole che aderiscono all'iniziativa parteciperanno agli incontri con relatori d'eccezione,, la mattina. I seminari di orientamento, gratuiti, si terranno nelPer le scuole che ancora volessero aderire è possibile contattare la Fondazione Megamark (che contribuisce alle spese di trasporto) alla e-mail info@fondazionemegamark.it o al numero 0883/404111.In entrambe le giornate, docenti e studenti si confronteranno con quattro relatori:è docente di fisica e ha iniziato a presentare le sue lezioni sul web e sui suoi canali social con il progetto "La fisica che ci piace", divenuto poi un libro di grande successo. Schettini punta a formare i giovani oltre i banchi di scuola con spiegazioni vivaci e divertenti, semplificando i concetti più difficili della fisica; musicista, violinista diplomato al Conservatorio, Schettini nel 2023 ha pubblicato il suo secondo libro. "Ci vuole un fisico bestiale". Dal 2024 conduce un programma su Rai2 "La Fisica dell'Amore".è uno speaker internazionale nato con una grave malformazione fisica; lavorando sulla sua forza interiore, ha cambiato il corso della sua vita, fino a diventare business coach di diverse e prestigiose aziende. Nel 2018 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza al Merito della Repubblica "per il suo encomiabile esempio di reazione alle avversità, spirito costruttivo e impegno sociale".è la prima donna arbitro ad aver diretto una gara di Serie A di calcio; nella vita alterna la passione per il calcio al lavoro da impiegata in un centro studi di diritto del lavoro, senza dimenticare il suo impegno da ricercatrice all'Università di Bergamo. Esempio di grinta, determinazione e gentilezza, si è affermata in un ambito, quello dell'arbitraggio nel calcio, finora appannaggio quasi esclusivamente degli uomini.è professore ordinario del dipartimento di Management e Tecnologia presso l'Università Bocconi di Milano e voce autorevole per i ragazzi che vogliono allargare il loro punto di vista sul futuro; è autore del libro "Il lavoro che sarai", un antidoto all'ansia e uno strumento per motivare scelte più consapevoli sia da parte dei ragazzi che delle loro famiglie."Il Futuro ti assomiglia è un progetto pensato e sviluppato per fornire alle giovani generazioni spunti motivazionali ed emozionali, affinché i ragazzi e le ragazze che si apprestano a compiere delle scelte possano decidere la loro strada guardando prima dentro sé stessi – commenta il Cavaliere del Lavoro, presidente della Fondazione Megamark –. I relatori sono stati scelti per affrontare temi come autostima, ansia e stress da prestazione, proprio perché prima di orientare una decisione è necessario imparare a conoscersi".