“Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio

L’azienda di Trani si è posizionata al 22esimo posto a livello nazionale

Giovinazzo - venerdì 26 settembre 2025 17.05
Il Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con circa 600 punti vendita ad insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo, è la realtà pugliese dove le donne lavorano meglio. A dirlo è l' "Italy's Best Employers for Women", l'indagine condotta dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista, che ha misurato il livello di soddisfazione delle donne che lavorano nelle aziende italiane, premiando quelle che si distinguono per politiche concrete a favore della parità di genere, del benessere e delle opportunità di crescita professionale. Nella top 100 nazionale (dove compaiono altre tre organizzazioni pugliesi) l'azienda di Trani si è posizionata al ventiduesimo posto e al primo tra le aziende del settore vendita al dettaglio e all'ingrosso. Un riconoscimento che si inserisce nel percorso avviato da Megamark nell'ambito dell'inclusione e della parità di genere, anche a seguito dell'ottenimento, lo scorso giugno, della certificazione italiana per la Parità di Genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata dall'ente accreditato BSI Group.

«Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio – ha commentato il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente del Gruppo Megamark – perché parla delle donne che ogni giorno, con passione e competenza, contribuiscono alla crescita della nostra realtà. E parla di un ambiente di lavoro che vuole continuare ad evolversi, facendo della inclusività di genere un valore e del merito una guida. Un risultato frutto di un impegno condiviso, quotidiano e reale».

Lo studio ha evidenziato come le aziende "best employers" siano quelle che, secondo le valutazioni delle lavoratrici, si impegnano maggiormente nel valorizzare il contributo femminile attraverso politiche concrete a favore della parità di genere: dalla rappresentanza ai vertici alla parità salariale, dal supporto alla genitorialità alla flessibilità oraria e allo smart working.

Il Gruppo Megamark sviluppa numerose attività di welfare aziendale e, tra queste, alcune destinate alle circa 2.000 collaboratrici dirette: sono circa 60 le donne che usufruiscono ogni anno delle iniziative, 'Più tempo alle mamme', il prolungamento di un mese regolarmente retribuito (rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente) del congedo di maternità e 'Bonus bebè', una gift card da 1.200 euro per il primo anno di vita dei nuovi figli.
