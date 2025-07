“Supermercati Supersinceri”, il primo podcast del Gruppo Megamark per raccontare la spesa quotidiana

Si chiama "Supermercati Supersinceri" il primo podcast di Trani - realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con oltre 600 punti vendita ad insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo - che esplora il mondo della spesa di tutti i giorni con uno sguardo curioso e alternativo.Sei gli episodi girati neidel Gruppo e disponibili sulle principali piattaforme di streaming – Spotify, YouTube, Apple Podcast e Amazon Music – a partire da domani, 12 luglio, con una nuova puntata ogni sabato fino al 16 agosto, e affidati alla sapiente conduzione di, creator, divulgatore ed esperto di diritti dei consumatori.Ogni puntata ospiterà voci autorevoli del mondo aziendale e dell'enogastronomia, tra neuromarketing e nutrizione, e cercherà di smontare falsi miti e accendere i riflettori sulle buone pratiche di acquisto, dando voce a ciò che spesso resta nascosto dietro a una etichetta e affrontando i temi più dibattuti oggi tra spreco alimentare, acquisti consapevoli e trasparenza sugli scaffali."Vogliamo parlare dei supermercati in modo diretto e sincero – dichiara, Responsabile Marketing del Gruppo Megamark – perché oggi fare la spesa è un atto consapevole, che tocca tanti temi: salute, ambiente, economia, educazione. Uno spazio di dialogo accessibile e autentico che fornisce strumenti utili per orientarsi tra etichette, filiere, sostenibilità e nuove abitudini di consumo, mantenendo sempre il tono semplice e diretto che caratterizza la nostra comunicazione. È un invito a riflettere insieme, con trasparenza, su come ogni scelta al supermercato possa contribuire a costruire un futuro più consapevole e responsabile".Il primo episodio "affronta il tema della riduzione degli sprechi nel sistema della distribuzione insieme allo Strategy Advisor Regusto Mario Pozzi; con l'amministratore delegato di Europan Giancarlo Barbaro e la chef e divulgatrice gastronomica Palma D'Onofrio si parlerà di filiera, tradizione e qualità nel secondo episodio dal titolo ". Ancora, nella terza puntatainsieme alla nutrizionista Imma Cascione e al responsabile del controllo qualità di Megamark Valter Delle Donne si parlerà di scelte di acquisto consapevoli attraverso la lettura delle etichette; mentre, con l'esperto di neuromarketing Tommaso D'Antico, si affronterà il tema degli acquisti, tra abitudini e strategie di comunicazione nell'episodio "il quinto appuntamentotratterà il tema della stagionalità dei prodotti, tra valore culturale e sensoriale attraverso i racconti della chef Palma D'Onofrio. Il ciclo delle puntate si chiuderà con il podcast "durante il quale Fabio Storelli, responsabile marketing di Megamark, parlerà di branding, valori e trasparenza nel linguaggio del supermercato."La nostra scommessa è un dialogo vero, utile, alla pari con i consumatori – afferma, host del podcast -. In ogni episodio ci confrontiamo con esperti che ci aiutano a decifrare il mondo della spesa, senza filtri né slogan. Perché tutti abbiamo diritto a scegliere consapevolmente cosa mettiamo nel carrello".