Incidente tra Terlizzi e Giovinazzo: auto si ribalta sulla provinciale 107
La corsa è finita in un fondo agricolo
Giovinazzo - lunedì 10 novembre 2025 10.42
Un'automobile si è ribaltata questa mattina, 10 novembre, lungo la strada provinciale 107 che collega Terlizzi a Giovinazzo. La corsa del mezzo, dopo una carambola, è finita in un terreno agricolo (nella foto di Bit Live). Non si conoscono al momento le condizioni dell'automobilista a bordo. Non sembrano esserci altri mezzi coinvolti. Sul posto stanno giungendo i mezzi di soccorso del servizio 118. Non sembrano coinvolti altri mezzi. Seguiranno aggiornamenti.