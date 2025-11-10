Incidente sp 107
Incidente sp 107
Cronaca

Incidente tra Terlizzi e Giovinazzo: auto si ribalta sulla provinciale 107

La corsa è finita in un fondo agricolo

Giovinazzo - lunedì 10 novembre 2025 10.42
Un'automobile si è ribaltata questa mattina, 10 novembre, lungo la strada provinciale 107 che collega Terlizzi a Giovinazzo. La corsa del mezzo, dopo una carambola, è finita in un terreno agricolo (nella foto di Bit Live). Non si conoscono al momento le condizioni dell'automobilista a bordo. Non sembrano esserci altri mezzi coinvolti. Sul posto stanno giungendo i mezzi di soccorso del servizio 118. Non sembrano coinvolti altri mezzi. Seguiranno aggiornamenti.
  • Incidente Giovinazzo
  • Strada provinciale 107
Ancora rifiuti domestici abbandonati nel centro storico di Giovinazzo
10 novembre 2025 Ancora rifiuti domestici abbandonati nel centro storico di Giovinazzo
Elezioni regionali, Saverio Tammacco l'11 novembre a Giovinazzo
10 novembre 2025 Elezioni regionali, Saverio Tammacco l'11 novembre a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi Una nuova discarica sulla provinciale tra Giovinazzo e Terlizzi Abbandonati pneumatici, utensili, scarti edili
Auto fuori strada: incidente sulla provinciale tra Giovinazzo e Bitonto Auto fuori strada: incidente sulla provinciale tra Giovinazzo e Bitonto Ancora un sinistro lungo l'arteria
Impatto fra auto e moto sulla Giovinazzo-Terlizzi: muore un 65enne Impatto fra auto e moto sulla Giovinazzo-Terlizzi: muore un 65enne Il grave incidente nel pomeriggio. Troppo profonde le ferite e i traumi riportati dopo lo scontro per il centauro. Vani i soccorsi
Incidente stradale tra Giovinazzo Nord e Cola Olidda: coinvolte tre auto Incidente stradale tra Giovinazzo Nord e Cola Olidda: coinvolte tre auto Sul posto il personale sanitario del servizio 118
Sbalzato dalla moto dopo lo scontro finisce contro un'altra auto: ferito Sbalzato dalla moto dopo lo scontro finisce contro un'altra auto: ferito Il centauro, soccorso dal 118, è stato trasportato al Policlinico di Bari. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale
1 L'ex sindaco Depalma investito in bici: «È scappato come un vigliacco» L'ex sindaco Depalma investito in bici: «È scappato come un vigliacco» Il fatto è avvenuto ai piedi del cavalcaferrovia di via Daconto
Incidente stradale sulla 16bis: due i mezzi coinvolti Incidente stradale sulla 16bis: due i mezzi coinvolti Non ci sarebbero feriti gravi
Impatto tra due auto in via Bari, abbattuto un semaforo Impatto tra due auto in via Bari, abbattuto un semaforo L'incidente ieri sera alle ore 23.30, due i mezzi coinvolti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco
Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco»
10 novembre 2025 Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco»
Campagna vaccinale anti influenza: cresce l’adesione dei cittadini nel Barese
10 novembre 2025 Campagna vaccinale anti influenza: cresce l’adesione dei cittadini nel Barese
L’AFP Giovinazzo torna a perdere
9 novembre 2025 L’AFP Giovinazzo torna a perdere
Neurochirurgia di Foggia, un'eccellenza pugliese sotto la guida di Antonio Colamaria
9 novembre 2025 Neurochirurgia di Foggia, un'eccellenza pugliese sotto la guida di Antonio Colamaria
Il Defender Giovinazzo ruggisce, Melilli al tappeto: finisce 6-9
9 novembre 2025 Il Defender Giovinazzo ruggisce, Melilli al tappeto: finisce 6-9
"Costruisci una capanna per Gesù Bambino ", laboratori per bimbi in Concattedrale
9 novembre 2025 "Costruisci una capanna per Gesù Bambino", laboratori per bimbi in Concattedrale
Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo
9 novembre 2025 Temperature in discesa e piogge a sera su Giovinazzo
Elezioni regionali, a Giovinazzo i vertici di Forza Italia per Tommaso Depalma
8 novembre 2025 Elezioni regionali, a Giovinazzo i vertici di Forza Italia per Tommaso Depalma
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.