Incidente tra Terlizzi e Giovinazzo: auto si ribalta sulla provinciale 107

La corsa è finita in un fondo agricolo

Un'automobile si è ribaltata questa mattina, 10 novembre, lungo la. La corsa del mezzo, dopo una carambola, è finita in un terreno agricolo. Non si conoscono al momento le condizioni dell'automobilista a bordo. Non sembrano esserci altri mezzi coinvolti. Sul posto stanno giungendo i mezzi di soccorso del servizio 118. Non sembrano coinvolti altri mezzi. Seguiranno aggiornamenti.