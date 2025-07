Auto fuori strada: incidente sulla provinciale tra Giovinazzo e Bitonto

Powered by

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di giovedì 24 luglio lungo la strada provinciale 88 che collega Giovinazzo a Bitonto. Per ragioni ancora in via d'accertamento, una Ford Kuga è finita fuori strada, contro la recinzione di un villino. L'auto è uscita sostanzialmente distrutta dal violento impatto.Seguiranno aggiornamenti.