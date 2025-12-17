Incidente ss 16 bis Giovinazzo
Furgone contro guard rail: incidente sulla ss 16 bis a Giovinazzo

Sul posto i Carabinieri ed il servizio 118

Giovinazzo - mercoledì 17 dicembre 2025 18.10
Incidente stradale questo pomeriggio, 17 dicembre, lungo la strada statale 16 adriatica all'altezza della stazione di servizio delle Q8, in direzione Foggia.

Per cause ancora in via d'accertamento e secondo una primissima frammentaria ricostruzione un furgone ha finito la sua corsa contro il guard rail di ingresso alla stessa stazione di servizio. Coinvolto anche un altro mezzo. Sul posto sono giunti i Carabinieri di Giovinazzo ed il personale sanitario del servizio 118. Al momento non si conoscono le condizioni degli occupanti dei mezzi. Lunghe code si segnalano in direzione Nord. Seguiranno aggiornamenti.
