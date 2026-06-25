Impatto tra auto e scooter alla rotatoria di piazza Vittorio Emanuele II

Momenti di apprensione questo pomeriggio, 25 giugno, allaquando un'auto è venuta a collisione con uno scooter. Il centauro è stato scaraventato per terra, ma non avrebbe riportato fortunatamente lesioni gravi.Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per circoscrivere l'area e per i rilievi del caso. Al vaglio la dinamica del sinistro.