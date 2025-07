Incidente sulla strada provinciale Giovinazzo-Terlizzi: un morto

Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 107 fra i comuni di Giovinazzo e Terlizzi, in territorio giovinazzese. L'impatto violento tra un'automobile ed una motocicletta, per ragioni ancora in via d'accertamento. Il bilancio - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - è purtroppo di un morto.Sul posto Polizia Locale, che ha provveduto a circoscrivere l'area, e gli operatori sanitari del servizio 118 per i primi soccorsi.Seguiranno aggiornamenti.