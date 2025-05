Incendio in piena notte, danneggiate due auto a Sant'Eustachio

Due autovetture sono andate distrutte a causa di un misterioso incendio, avvenuto nel corso della notte fra domenica e lunedì. Scenario dell'episodio incendiario, è stato l'agro di Giovinazzo, lungo la strada vicinale Sant'Eustachio. Sul posto, con i, sono intervenuti i, a cui sono affidate le indagini.Erano da poco passate le ore 01.00, quando, all'improvviso, all'esterno di una residenza rurale, le fiamme hanno iniziato ad avvolgere due auto, unae una. Scattato l'allarme al, sul posto, per domare il rogo che interessato i due mezzi e alcuni alberi, è arrivata una squadra dei. L'intervento tempestivo da parte del personale delha consentito innanzitutto di evitare che le fiamme provocassero altri danni.Le operazioni, protrattesi per circa un'ora, hanno permesso di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'intera area, mentre il luogo è stato raggiunto anche da una pattuglia dei, intervenuti per le prime verifiche e i rilievi. Indagini in corso per risalire all'origine dell'accaduto: da un primo sopralluogo, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, ma sembra difficile pensare ad un episodio di autocombustione, anche se le cause, tecnicamente, sono tutte da stabilire.I militari - il fascicolo d'inchiesta è in capo allagiovinazzese - non lasciano trapelare nessuna indiscrezione e, come sempre, si stanno muovendo anche acquisendo le registrazioni di eventuali sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Una situazione sulla quale adesso gli investigatori vogliono vederci chiaro.