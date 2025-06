Sinistra Italiana Giovinazzo per Gaza ed il popolo palestinese

«Oggi migliaia di persone scendono in piazza per chiedere giustizia, libertà e pace per la Palestina. Siamo al loro fianco, anche da lontano».Cosìha inteso dare testimonianza a favore del popolo palestinese e della gente di Gaza, martoriata da mesi dai continui attacchi dell'esercito israeliano e probabilmente vittima di un genocidio.Ferme restando le palesi responsabilità di Hamas in tutto quello che è accaduto e sta accadendo, a Roma sono scesi in strada le sinistre, i sindacati, associazioni ed il Movimento 5 Stelle per chiedere lo stop al massacro della popolazione civile a Gaza, un martirio collettivo che sembra senza fine.«Perché - spiegano gli uomini e le donne di Sinistra Italiana Giovinazzo - non si può restare in silenzio davanti a un massacro. Siamo con chi manifesta, con chi alza la voce per fermare la violenza, per chiedere il cessate il fuoco, la fine dell'assedio a Gaza, lo stop alla complicità internazionale. Essere solidali oggi - concludono - significa non voltarsi dall'altra parte. Significa scegliere da che parte stare: dalla parte dei diritti umani, della dignità e della vita».