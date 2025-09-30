Gaza, manifestazioni Pro-Pal e scontri: la posizione di Forza Giovinazzo

Riceviamo e pubblichiamo una nota del gruppo di Forza Giovinazzo sulle tensioni nel nostro Paese riguardo alle vicende mediorientali. Di seguito il testo integrale giuntoci in redazione all'indomani degli scontri di Milano e di altre città italiane.«Nessuno può ignorare la gravità della situazione in Medio Oriente, né la sofferenza di migliaia di civili innocenti. Anzi è doveroso riconoscere la sofferenza umana che c'è dietro ogni conflitto, non c'è solo Gaza ma molte altre guerre in tutto il mondo, con centinaia di donne, bambini e uomini che soffrono in egual misura, perchè il sangue ha lo stesso colore. Eppure c'è chi si indigna per alcune guerre ma per altre sceglie il silenzio, non tutte le bombe fanno cortei.Così come non vi è coerenza in una solidarietà che diventa disordine. La libertà di manifestazione è un diritto costituzionale sacrosanto, non messo in discussione, ma non è libertà distruggere beni pubblici o aggredire le forze dell'ordine. Questo non è esercizio democratico: è vandalismo, è illegalità.Lo sciopero nazionale indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza ha richiamato migliaia di cittadini in molte città d'Italia, ma oltre alle molteplici mobilitazioni pacifiche la protesta, a Milano così come in alcune altre città,Non si vogliono strumentalizzare questi episodi, ma non si vuole neanche essere strumentalizzati. Questa non è "protesta" ma teppismo, comportamenti che non rendono giustizia alla causa che dicono di sostenere, anzi, rischiano di farla apparire distante, lontana dalle istituzioni e persino di delegittimarla.come se ciò che si è visto in questa manifestazione non fosse violenza, come se ci devono essere bombe e morti per potersi definire tale, come se ridurlo ad un episodio isolato, anche se avvenuto in una città nevralgica come Milano, basta a giustificare tali comportamenti: questa è una politica di propaganda. Chi non condanna con forza questi episodi finisce per legittimarli, nascondendosi dietro giustificazioni ideologiche.E noi che siamo su un altro fronte ideologico non possiamo accettare di essere definiti complici, sanguinari, non possiamo essere etichettati come violenti guerrafondai perché non scegliamo i cortei o non adottiamo le stesse forme di protesta della sinistra. Non è scendendo in piazza che si misura chi vuole la pace. E' perfino superfluo affermare che siamo contro la guerra, contro la violenza, contro questi massacri tragici e disumani.Così come schierarsi a fianco delle Forze dell'Ordine, di chi indossa una divisa, di chi mette a repentaglio la propria vita per mantenere ordine e sicurezza nelle nostre città e parimenti si impegna su scenari internazionali per garantire equilibri precari e per proteggere la sovranità e la nostra libertà, non come singolo Stato ma come Europa unita, non vuol dire essere inclini alla violenza bensì sostenere chi difende i nostri valori e garantisce la sicurezza del nostro futuro.Questo per sottolineare l'unità dell'umanità di fronte a drammi di questa natura».Forza Giovinazzo