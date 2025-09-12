In quattro incappucciati, ma il piano salta. In fuga a mani vuote

Ladri d'auto scatenati a Giovinazzo: disturbati dal rientro di una coppia di residenti si sono dileguati a mani vuote, non prima di avere impugnato una custodia alla cintola, forse una pistola. Questa volta l'epicentro dell'ennesimo colpo provato è stato il, sulla litoranea che porta al rione barese Santo Spirito.I fatti risalgono a giovedì, a mezzanotte, quando i due residenti, che stavano rincasando, hanno notato unaferma vicino al cancello d'ingresso. Il suv ostruiva di fatto il passaggio: a bordo due soggetti incappucciati. Sul viale principale, invece, altre due persone con tute mimetiche. E quando entrambi, ormai scoperti, si sono diretti verso l'auto, uno dei banditi, che aveva un flessibile in mano, ha indicato, impugnandola, una custodia nera alla cintola,A dissuaderli dal loro obiettivo - un suv parcheggiato all'interno della struttura - è stato quindi l'inatteso arrivo dei due residenti che, dopo essersi allontanati verso Giovinazzo, sono stati reattivi ad avvisare la. I quattro banditi, invece, si sono dileguati a tutto gas verso il comune costiero, mentre il racconto dell'episodio aidellacittadina ha poi consentito di ricostruire esattamente l'accaduto, non lasciando dubbi sulle reali intenzioni della banda.Il sindacoha detto che «quando i malviventi agiscono in orari tali da poter essere disturbati da cittadini attenti è bene sempre chiamare le forze dell'ordine». L'assessore, invece, ci ha tenuto a ringraziare «la coppia che non si è tirata indietro davanti a tale sgradevole e pericoloso episodio».