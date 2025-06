In fiamme un ripetitore della telefonia tra Giovinazzo e Bitonto

A fuoco un ripetitore telefonico situato in un fondo agricolo lungo la strada provinciale 88 che collega i comuni di Giovinazzo e Bitonto. Immediato l'intervento dei, i quali in poco tempo hanno spento le fiamme che hanno pure distrutto: per molti di loro, purtroppo, non c'è stato scampo.Il rogo si è scatenato questa mattina, intorno alle ore 07.00, quando fumo e fiamme altissime hanno richiamato l'attenzione di alcuni agricoltori. Fortunatamente non sono state segnalate persone coinvolte. La struttura è stata fortemente danneggiata dall'incendio che il personale intervenuto dalè riuscito a domare in circa un'ora. Il rogo, purtroppo, ha colpito in pieno pure un nido di parrocchetti monaci (i pappagallini verdi), posto sulla sommità del palo.Gli uomini delhanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, ma del nido è rimasto ben poco. «Questa mattina sono stato allertato dai Vigili del Fuoco di Molfetta - ha raccontato, del- per il recupero di alcuni parrocchetti rimasti ustionati dal rogo che si è sviluppato ad un ripetitore di telefonia. Purtroppo, a completamento operazioni di spegnimento solo pochissimi siamo riusciti a salvarne, mentre per gli altri piccoli non c'è stato scampo».Sul posto, con le, sono intervenuti anche i tecnici della compagnia interessata per verificare l'esatta entità del danno, con disagi alla copertura telefonica nella zona. Non è chiaro, però, che cosa abbia provocato l'incendio e le fiamme. Le indagini comunque proseguono senza escludere nessuna ipotesi.