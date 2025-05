In fiamme il Margaret Club: sul posto i Vigili del Fuoco, danni ingenti

Un misterioso incendio ha colpito il, storico esercizio ricettivo circondato dal verde e da ampi spazi all'aperto nelle campagne di Giovinazzo. Nella notte, infatti, le fiamme hanno avvolto la struttura in legno, danneggiando gli arredi. Il sindacoha invocato «indagini celeri» per chiarire il fatto.L'allarme è scattato dopo le ore 04.00 della notte passata, quando una squadra deidelè intervenuta in contrada Santa Margherita, a poca distanza dallo svincolo di Cola Olidda della strada statale 16 bis, per domare il rogo segnalato alla centrale operativa del. L'incendio, sulle cui cause sono ora in corso una lunga serie di accertamenti investigativi, ha gravemente danneggiato la struttura in legno adiacente ai campi sportivi e gli arredi.Immediate le operazioni per limitare i danni, i quali, seppure in fase di esatta quantificazione, sembrerebbero ingenti. Sul posto sono anche accorsi, per prendere parte al sopralluogo da parte del personale del, anche i. I caschi rossi, ultimate le attività di spegnimento e messa in sicurezza, hanno circoscritto l'area interessata dall'incendio col nastro biancorosso, mentre i militari della, a cui sono affidate le indagini, hanno ascoltato i gestori dell'attività.Il personale dell'sta cercando di far chiarezza su quanto accaduto, mentre il primo cittadino ha auspicato «indagini celeri» in modo da cercare di allontanare «l'eventuale spettro dell'intimidazione». Non si tratta del primo incendio simile: lo scorso anno, furono quattro gli episodi sulla costa, da Giovinazzo a Bisceglie.