Gran Concerto di marce funebri, freddo e pioggia non fermano gli appassionati

6 foto Gran concerto di marce funebri

Esemplare l'esibizione dell'nelandato in scena all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta nella serata di sabato 28 marzo. Si trattava dell'evento conclusivo a margine del Settenario in onore dellache culminerà eccezionalmente quest'oggi, domenica 29 marzo, con la processione del simulacro per le strade di Giovinazzo.Nonostante il vento gelido che arrivava dal mare e la pioggerellina insistente, un nutrito pubblico di appassionati si è recato in chiesa al termine della messa vespertina per ascoltare brani tratti daldi Wolfgang Amadeus Mozart e dallaceleberrima e monumentale composizione sacra di Giuseppe Verdi.Di grande tensione emotiva la performance orchestrale, diretta da un impeccabile, nellodi Gioacchino Rossini.brani molto conosciuti alle nostre latitudini e colonne sonore della Settimana Santa hanno arricchito un repertorio solenne ma molto gradito al pubblico.Ad organizzare questa serata, con la musica richiamo alla spiritualità del periodo, è stata laguidata da Gaetano Dagostino, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, i cui portatori stasera accompagneranno il simulacro dell'Addolorata per le vie della città. La Settimana Santa a Giovinazzo è di fatto già iniziata e le atmosfere cariche di un misto tra fede e tensione emotiva permeano già la comunità di fedeli.