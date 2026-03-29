Gran concerto di marce funebri. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Gran concerto di marce funebri. Foto Gianluca Battista
Musica

Gran Concerto di marce funebri, freddo e pioggia non fermano gli appassionati

Ieri sera, 28 marzo, l'esibizione in Concattedrale dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese"

Giovinazzo - domenica 29 marzo 2026 10.46
Esemplare l'esibizione dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" nel Gran Concerto di marce funebri andato in scena all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta nella serata di sabato 28 marzo. Si trattava dell'evento conclusivo a margine del Settenario in onore della Beata Maria Vergine Addolorata, che culminerà eccezionalmente quest'oggi, domenica 29 marzo, con la processione del simulacro per le strade di Giovinazzo.

Nonostante il vento gelido che arrivava dal mare e la pioggerellina insistente, un nutrito pubblico di appassionati si è recato in chiesa al termine della messa vespertina per ascoltare brani tratti dal "Requiem" di Wolfgang Amadeus Mozart e dalla "Messa da Requiem" celeberrima e monumentale composizione sacra di Giuseppe Verdi.
Di grande tensione emotiva la performance orchestrale, diretta da un impeccabile M° Michele Marzella, nello "Stabat Mater" di Gioacchino Rossini. "U conzasigge", "Tramonto tragico" e "L'Addolorata", brani molto conosciuti alle nostre latitudini e colonne sonore della Settimana Santa hanno arricchito un repertorio solenne ma molto gradito al pubblico.

Ad organizzare questa serata, con la musica richiamo alla spiritualità del periodo, è stata la Confraternita di Maria SS della Purificazione guidata da Gaetano Dagostino, sotto la guida spirituale di padre Pasquale Rago, i cui portatori stasera accompagneranno il simulacro dell'Addolorata per le vie della città. La Settimana Santa a Giovinazzo è di fatto già iniziata e le atmosfere cariche di un misto tra fede e tensione emotiva permeano già la comunità di fedeli.
6 fotoGran concerto di marce funebri
Gran concerto di marce funebriGran concerto di marce funebriGran concerto di marce funebriGran concerto di marce funebriGran concerto di marce funebriGran concerto di marce funebri
  • Marce funebri Giovinazzo
  • Orchestra di Fiati Filippo Cortese
In casa 1,3 chilogrammi di hashish. Trovate anche 97 pasticche di ecstasy
29 marzo 2026 In casa 1,3 chilogrammi di hashish. Trovate anche 97 pasticche di ecstasy
Oggi la processione dell'Addolorata: orari ed itinerario
29 marzo 2026 Oggi la processione dell'Addolorata: orari ed itinerario
Altri contenuti a tema
In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese" In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese" Si tratta dell'appuntamento che chiude il Settenario in onore dell'Addolorata. Domani, eccezionalmente, la processione
Una celebrazione ed un concerto per omaggiare Santa Cecilia Una celebrazione ed un concerto per omaggiare Santa Cecilia Sabato 15 novembre nella Concattedrale di Santa Maria Assunta
A Giovinazzo nel fine settimana c'è la "Festa in musica per la sua protettrice" A Giovinazzo nel fine settimana c'è la "Festa in musica per la sua protettrice" Una messa solenne e poi un concerto nella cattedrale di Santa Maria Assunta
Sollecito esalta la tradizione musicale delle bande e celebra la musica lirica Vita di città Sollecito esalta la tradizione musicale delle bande e celebra la musica lirica Un post per omaggiare la "Filippo Cortese" ed un momento della Festa Patronale visto come patrimonio da preservare
Stasera il Concerto di marce funebri nella Concattedrale di Giovinazzo Stasera il Concerto di marce funebri nella Concattedrale di Giovinazzo Appuntamento fissato per le 19.30 dopo la messa vespertina
Musica alla Festa Patronale, il Comitato sigla un doppio accordo Vita di città Musica alla Festa Patronale, il Comitato sigla un doppio accordo Prendono sempre più forma i festeggiamenti agostani in onore di Maria SS di Corsignano
L'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" omaggia Santa Cecilia L'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" omaggia Santa Cecilia Il 27 novembre il concerto nella parrocchia San Giuseppe
Il 9 aprile un concerto di marce funebri in Cattedrale Il 9 aprile un concerto di marce funebri in Cattedrale L'evento musicale è organizzato dalla Confraternita della Purificazione
L'AFP Giovinazzo torna a sperare
29 marzo 2026 L'AFP Giovinazzo torna a sperare
Domenica delle Palme con prevalenza di sole e Maestrale su Giovinazzo
29 marzo 2026 Domenica delle Palme con prevalenza di sole e Maestrale su Giovinazzo
Torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora
29 marzo 2026 Torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora
Domenica delle Palme: il programma liturgico nelle parrocchie di Giovinazzo
28 marzo 2026 Domenica delle Palme: il programma liturgico nelle parrocchie di Giovinazzo
"DONNE – plurale femminile ", stamattina il vernissage nelle Sale del Bastione
28 marzo 2026 "DONNE – plurale femminile", stamattina il vernissage nelle Sale del Bastione
Depalo: «Migliaia di metri quadri di asfalto posati in città»
28 marzo 2026 Depalo: «Migliaia di metri quadri di asfalto posati in città»
L'AFP Giovinazzo deve ripetersi
28 marzo 2026 L'AFP Giovinazzo deve ripetersi
In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese "
28 marzo 2026 In Cattedrale c'è il Gran Concerto di marce funebri della "Filippo Cortese"
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.