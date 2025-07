In Cattedrale benedetto il nuovo abito della Madonna del Carmelo

6 foto Benedizione abito Madonna del Carmelo Gianluca Battista

La messa vespertina del sabato sera in Concattedrale è stata l'occasione per le benedizione e l'inaugurazione solenne dell'abito dell'effigie di, custodita dall'(da non confondere con la statua della parrocchia San Giuseppe).La celebrazione eucaristica è stata officiata dail quale ha ricordato lo stretto legame con tante sante e santi con l'ordine dei Carmelitani ed ha ribadito l'importanza della Madonna del Carmelo come tramite per l'ascesa delle anime al Paradiso.Al termine della messa, la benedizione (sotto il nostro articolo il video) dell'opera realizzata dal giovinazzeseun'opera tra arte ed artigianato caratterizzata da una complessità notevole, per ricami, drappeggi e scelta dei tessuti. Un'opera che resterà nei decenni e che ha di fatto consegnato questi due giovani alla piccola grande storia cittadina.Di seguito le foto della benedizione solenne.Da questa sera, domenica 13 luglio, l'Arciconfraternita farà partire il Triduo in preparazione della solennità della Beata Vergine del Monte Carmelo. Alle 19.00 ci sarà la recita del Santo Rosario ed alle 19.30 la celebrazione liturgica con l'omelia che sarà illustrata ogni sera dal prof. Antonio Calise, Papas della Chiesa cattolica di rito bizantino dell'Eparchia di Lungro, in provincia di Cosenza.Il 16 luglio ci sarà quindi la festività della Vergine del Monte Carmelo. Alle 19.30 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Pasquale Rago con rinnovo delle promesse confraternali. A seguire la Supplica alla Madonna. Al termine, la traslazione del simulacro verso la chiesa del Carmine in via Cattedrale.