"Cappottini" agli alberi a Ponente: PVA ironizza, il sindaco risponde

In molti le avranno notate negli ultimi giorni ed in tanti si sono chiesti se davvero servano a preservare le piante dalle intemperie invernali.Le coperture degli alberi sul lungomare Marina Italiana (in foto) sono diventate oggetto di scherno da parte delle opposizioni, in testache nelle scorse ore ha pubblicato un post social in cui scrive: «È tempo di saldi: un cappottino non si nega a nessuno!Gli "scienzati" che ci amministrano son riusciti a spendere 300.000 euro per alberi ornamentali che devono rimanere coperti!?».Stoccata alla Giunta guidata dache conserva la delega all'Ambiente ed al Verde Pubblico ad interim, e battuta amara, poiché da PVA hanno da sempre osteggiato la piantumazione dello scorso anno degli esemplari diuna parte dei quali è già seccata.Ed è stato proprio il sindacoa rispondere agli oppositori nelle scorse ore: «La copertura - ci ha spiegato telefonicamente il primo cittadino - riguarda gli alberi che abbiamo piantumato che stanno affrontando il primo inverno. Quindi stiamo, secondo le indicazioni degli agronomi, non di certo per capriccio degli amministratori, cautelando e tutelando alberi che abbiamo piantato da pochi mesi e ovviamente bisogna aspettare che la natura faccia il suo corso e che le piante diventino forti, in modo tale da resistere alle intemperie invernali. Per gli alberi che invece non hanno attecchito - ha precisato Sollecito - e che erano ancora in garanzia provvederemo alla ripiantumazione a tempo debito, quindi in primavera. Trovo ci sia troppo clamore per nulla, si tratta in fondo di un accorgimento per il primo inverno a tutela di alberi che sono arbusti giovani», ha concluso il primo cittadino.