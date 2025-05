Il giovinazzese Mundo candidato al Consiglio degli Studenti Universitari

Incremento strutturale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) e più fondi per infrastrutture e strumenti didattici;

Potenziamento delle borse di studio e trasporto pubblico gratuito o agevolato per tutti gli studenti;

Un piano nazionale per gli alloggi universitari , soprattutto nel Sud e nelle aree interne;

Riconoscimento dei diritti per studenti-genitori e pieno accesso a congedi e tutele;

In ambito sanitario, riforma dell'accesso a Medicina, aumento delle borse di specializzazione, modello formativo modulare europeo e riconoscimento giuridico degli specializzandi come studenti-lavoratori.

L'Università di Foggia ha un'unica candidatura alle elezioni nazionali delin programma il, e porta il nome di, studente Giovinazzo di di Medicina, attualeUna figura già riconosciuta per il suo impegno nella rappresentanza, con alle spalle anni di lavoro nei principali organi accademici e una chiara visione del futuro dell'università italiana.«Questa candidatura è il naturale proseguimento di un impegno quotidiano fatto di ascolto, confronto e azione. Voglio portare in CNSU le battaglie degli studenti del Sud e di tutte le facoltà sanitarie, che troppo spesso vengono ignorate. Servono investimenti veri, tutele per il diritto allo studio, una riforma seria della formazione medica, e un'università che metta finalmente al centro i giovani e il loro futuro».Mundo si presenta con il programma nazionale della, dal titolo, un manifesto ambizioso che propone interventi chiari e realizzabili per colmare i divari territoriali, finanziare adeguatamente il sistema universitario e rilanciare il ruolo delle università come motore sociale, economico e culturale del Paese.Tra i principali obiettivi del programma:Vincenzo Mundo sarà votabile da tutti, che comprende tutte le università del sud Italia. La sua candidatura si pone come​ un'opportunità per rappresentare le necessità degli studenti del Meridione e per portare una forte voce di cambiamento nelle politiche universitarie.«Oggi l'università non può più essere un privilegio: deve essere un diritto accessibile, gratuito, di qualità e al passo con l'Europa. Per questo scendo in campo: per dare voce agli studenti che non ce l'hanno, per costruire un'università che non lasci indietro nessuno».«Vincenzo Mundo è la figura giusta per rappresentare gli studenti di Foggia al CNSU. La sua esperienza, il suo impegno e la sua visione per un'università più giusta e inclusiva sono ciò di cui il sistema universitario ha bisogno. Siamo certi che, grazie alla sua determinazione, sarà una voce forte per tutti gli studenti italiani, portando in prima linea le necessità delle università del Meridione e delle facoltà sanitarie. La Confederazione degli Studenti è al fianco di Vincenzo in questa sfida, convinta che possa fare tanto, con impegno e passione, per rappresentare gli studenti in CNSU. Abbiamo bisogno di una rappresentanza libera e indipendente, che con i valori della Confederazione che ci contraddistinguono, riesca concretamente e seriamente a porre al centro gli studenti».