Vincenzo Mundo campione italiano ed eccellenza sportiva 2022 di Puglia

Non si fermano gli importanti risultati del giovinazzese: dopo i Mondiali in Thailandia difatti, altro centro importante, il tiratore giovinazzese lo ha fatto aldellatenutosi a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, dall'11 al 15 maggio scorso.L'atleta di Giovinazzo ha sbaragliato tutti nellaaggiudicandosi il primo posto assoluto nellae proclamandosi campione italiano federale assoluto conquistando così il titolo Italiano e la prestigiosa medaglia del presidente. Mundo che rappresenta un punto di riferimento importante per la Nazionale italiana, fa parte dei(Tiratori di interesse nazionale), dai quali il commissario tecnico dellasceglierà il proprio organico per i prossimi campionati Europei che si terranno a Corinto, in Grecia, nel prossimo settembre.Mundo, attualmente, rappresenta uno dei giovani più promettenti e forti dell'Italia e in ogni gara nazionale e internazionale annovera successi importanti. L'atleta giovinazzese rappresenta altresì una delle eccellenze sportive pugliesi e, proprio per questo, è stato premiato il 25 maggio scorso, presso lo stand fieristico della, ove, alla presenza del presidente della Regione Puglia, dell'assessore regionale allo Sporte di tutte le principali cariche politiche e civili pugliesi, qualedell'anno 2022.Orgoglio giovinazzese e soprattutto del suo allenatore nonché padreche lo segue e contribuisce alla crescita sportiva nonché, oggi ancor di più, orgoglio ed eccellenza sportiva pugliese. «Vai Vichy e continua a farci sognare!». Sembra un gioco di parole ma non lo è, il giovinazzese, infatti, è stato proclamato campione del mondo Junior e vice campione del mondo a squadre nellaal Mondiale di tiro dinamico organizzato dall', la più grande associazione sportiva di tiro al mondo.Mundo, che è stato anche convocato nella Nazionale italiana di tiro dinamico sportivo (F.I.T.D.S.), per partecipare al Mondiale tenutosi a Pattaya, in Thailandia, ha disputato in cinque giorni una gara di tiro dinamico divisa in 30 stage totali. Il mondiale I.P.S.C., ha visto la partecipazione di 75 paesi e ben 1.500 tiratori tra cui il team italiano che ha raggiunto un traguardo importante con la conquista di un medagliere di tutto rispetto: con, infatti, rappresenta il miglior risultato mai raggiunto dal team italiano ai mondiali di specialità.​Vincenzo, eccellenza sportiva di Puglia ma anche della sua città, Giovinazzo, si è distinto nellacome migliore degli Junior ed apportando altresì, un valido contributo alla squadra, di cui faceva parte, permettendo a quest'ultima di piazzarsi al secondo posto assoluto dietro i fortissimi filippini e davanti al team di casa dei thailandesi. La gara disputata è stata di un livello tecnico elevato con l'utilizzo di target posizionati a lunga distanza, parzializzati e, soprattutto, con movimenti a dir poco impossibili.I meccanismi utilizzati in alcuni stage vedevano le sagome scorrere e oscillare, essere velocissime e con movimenti imprevedibili (drug bobber) e addirittura accostati a penality target. Il nostro campione del Mondo rappresenta l'orgoglio nazionale come giovane talento giovinazzese nel tiro dinamico italiano, l'orgoglio dell'associazione sportiva dilettantisticadi Barletta società sportiva per cui spara e soprattutto l'orgoglio del suo allenatore e padreche, in circa due anni, lo ha aiutato a scalare la vetta nel mondo del tiro.Per Mundo, adesso, si apriranno nuovi scenari tra cui il prossimo Europeo di tiro dinamico che si terrà in Grecia e, già da subito, dovrà continuare a far bene per riconfermare la maglia azzurra per questa manifestazione importante. Tutti i giovinazzesi continueranno a seguirti e a fare il tifo per te, forza Vichy!