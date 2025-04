Vincenzo Mundo eletto rappresentante degli studenti nel C.U.R.C.

Il giovinazzese, rappresentante die senatore accademico per l'dell', è stato eletto come rappresentante degli studenti neldella Puglia per il biennio 2025/2027.Ilè l'organo di coordinamento delle università pugliesi e riunisce i rettori delle Università regionali, un rappresentante del Consiglio Regionale e tre rappresentanti degli studenti, con l'obiettivo di discutere e affrontare tematiche strategiche per il sistema universitario regionale. «È un onore poter rappresentare gli studenti pugliesi in un contesto di così alto rilievo istituzionale», le prime parole di Mundo.«Mi impegnerò per portare avanti le istanze della comunità studentesca - ha continuato Mundo a seguito della sua elezione - con particolare attenzione al diritto allo studio, al potenziamento dei servizi universitari e al miglioramento della qualità della formazione. Questo incarico rappresenta un'opportunità per rafforzare il dialogo tra studenti e istituzioni, rendendo l'università sempre più inclusiva ed efficiente».esprime grande soddisfazione per questo importante traguardo, frutto di un impegno costante nella rappresentanza studentesca e nella tutela dei diritti degli studenti. «Questa elezione conferma la fiducia riposta nel lavoro svolto da Vincenzo e dall'intera squadra di Area Nuova», ha dichiarato, coordinatore dell'associazione«Siamo certi che saprà rappresentare al meglio le esigenze degli studenti pugliesi all'interno del», ha concluso. L'elezione di, orgoglio di Giovinazzo, nelrafforza la presenza e il ruolo degli studenti nei processi decisionali che riguardano l'istruzione in Puglia.