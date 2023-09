Vincenzo Mundo campione italiano assoluto al National Italian Open 2023

Ancora un importante risultato ottenuto dal giovinazzeseal, tenutosi l'8 e il 9 settembre presso il poligono del Vadolamola di Bassiano, che rappresenta la gara conclusiva del campionato italiano assoluto indetto dallaIl giovinazzese, in trasferta in provincia di Latina, ha conquistato il titolo di campione italiano assoluto nellae il titolo di campione italiano nella categoria, categoria che abbandonerà quest'anno per il passaggio in quella più prestigiosa di. Mundo, anche stavolta, ha condotto una gara veloce e in alcuni aspetti insidiosa, ha dimostrato di essere un top shooter chiudendo il confronto con tanto margine di vantaggio sul secondo posto assoluto.Velocita, precisione e tecnica, sono i punti di forza del tiratore di Giovinazzo che, gara dopo gara, continua a crescere in maniera esponenziale e conferma, con i risultati, di essere un top shooter e orgoglio italiano del tiro dinamico. Mundo, infatti, conferma di essere una delle punte di diamante della Nazionale italiana che proprio da quest'oggi sarà impegnata in Grecia nel disputare i competitivi campionati Europei organizzati dall'Inutile ribadire che tutta la cittadinanza giovinazzese lo seguirà e farà il tifo per lui che nell'occasione sventolerà la bandiera italiana quale alfiere dellaazzurra, augurandosi di vederlo vincitore con una medaglia europea al collo.