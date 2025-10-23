Luigi e Vincenzo Mundo
Luigi e Vincenzo Mundo
Altri sport

Tiro dinamico, successi internazionali per Luigi e Vincenzo Mundo

Padre e figlio, un connubio speciale: entrambi di Giovinazzo, hanno conquistato risultati di prestigio nella disciplina Handgun

Giovinazzo - giovedì 23 ottobre 2025
Grandi soddisfazioni per lo sport giovinazzese arrivano dal mondo del tiro dinamico sportivo. Protagonisti assoluti sono Luigi e Vincenzo Mundo, padre e figlio, che hanno conquistato risultati di prestigio a livello nazionale e internazionale nella disciplina Handgun, specialità che unisce tecnica, velocità e precisione.

Una passione di famiglia che si è trasformata in un connubio vincente. Luigi Mundo, tecnico federale della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), ha trasmesso il suo amore per il tiro al figlio Vincenzo, oggi uno dei talenti più brillanti del panorama italiano e internazionale.

Il 23enne è stato uno dei protagonisti del campionato del mondo IPSC (International Practical Shooting Confederation), svoltosi a Matlosana, in Sudafrica, dall'11 al 28 settembre 2025. Con la maglia azzurra della Nazionale italiana, ha gareggiato nella Classic Division, contribuendo in modo determinante alla conquista della medaglia di bronzo a squadre. Non solo: con una prestazione eccellente è entrato nella Top 10 mondiale, affermandosi tra i migliori dieci tiratori al mondo nella sua categoria.

Un risultato straordinario che conferma quanto già dimostrato a livello nazionale. Pochi giorni prima del Mondiale, dal 5 al 7 settembre, Vincenzo aveva infatti trionfato al National Italian Open FITDS, laureandosi campione italiano nella Classic Division. Una doppietta che sancisce la sua posizione tra i top shooter del momento.

Ma anche il padre Luigi continua a collezionare riconoscimenti di rilievo. Tiratore di interesse nazionale per la FITDS, è protagonista in entrambe le discipline del tiro sportivo: dinamico e difensivo.

Nel circuito IDPA (International Defensive Pistol Association), che prevede gare altamente tecniche e realistiche di livello internazionale (Tier III e Tier IV), Luigi ha ottenuto importanti piazzamenti, culminati con il secondo posto assoluto nella categoria Carry Optics al prestigioso IDPA Italian National Championship - Tier 4.

Un argento tricolore che ha lasciato un pizzico d'amaro in bocca: la vetta gli è sfuggita per appena 0,46 secondi, a conferma di una gara combattutissima. Oltre al titolo di vicecampione italiano, Luigi ha anche conquistato la vittoria nella categoria High Military, diventando campione italiano Military.

I risultati ottenuti dai Mundo raccontano non solo una storia sportiva di alto livello, ma anche un legame familiare speciale, dove la passione condivisa si trasforma in successo. Un esempio virtuoso per tutto il movimento sportivo pugliese e italiano.

Vincenzo e Luigi continuano a rappresentare Giovinazzo e l'Italia nel mondo, portando in alto i valori dello sport, dell'impegno e della determinazione. E con il loro affiatamento unico, continuano a farci sognare.
  Luigi Mundo
  Vincenzo Mundo

