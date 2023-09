Vincenzo Mundo sarà il portabandiera dell’Italia ai prossimi Europei IPSC

Un grandissimo riconoscimento da parte dellaal giovinazzese, a cui è stato affidato il prestigioso compito di portare la bandiera italiana della Nazionale ai prossimi campionatiche si terranno a Corinto, in Grecia, dal 24 al 30 settembre prossimi.Il prestigioso e ambito segno di stima gli è stato affidato non soltanto per la giovane età del talentuoso atleta giovinazzese, ma soprattutto per i risultati ottenuti negli ultimi due anni di attività agonistica.Mundo, infatti, oltre a conquistare due titoli mondiali nell'ultimo anno agonistico ha vinto il titolo di campione italiano federale Assoluto, nonché, vincendo tre gare di campionato italiano come primo assoluto, ha conquistato altresì la prestigiosa classe di merito diche rappresenta il massimo livello delle classi di merito per gli atleti dellae dell'L'atleta di Giovinazzo, ormai, rappresenta un punto di riferimento importante della, essendo il più giovane e talentuoso atleta a conquistare in appena due anni prestigiosi titoli internazionali, nazionali e la classe di merito di, senza dimenticare che, nel corso dell'anno 2022, ha rappresentato l'eccellenza sportiva pugliese.Auguriamo a Mundo di portare con onore la bandiera Italiana ai prossimi, ricordando che, nella bandiera che porterà con orgoglio ci sono anche i colori che rappresentano la nostra cittàVincenzo Mundo rappresenta un orgoglio giovinazzese, nonché una grande soddisfazione per il padre Luigi che lo segue e allena, per tutta la sua famiglia e per il club con cui è iscritto, l'associazione dilettantisticadi Barletta che gli mette a disposizione una struttura d'eccellenza per crescere in questo sport.Forza Vichy conquista anche l'Europa, Giovinazzo farà il tifo per te!