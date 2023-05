Il Comitato Feste Giovinazzo si rifà il look

Per il Comitato Feste Giovinazzo è giunto il momento di un restyling della propria immagine, dai social alle grafiche.Questa volta si è deciso di farlo diversamente e, pertanto, il Comitato ha deciso di affidarsi al meglio che la nostra collettività possa offrire in termini di creatività e phatos: i nostri giovani.Di seguito il messaggio diffuso attraverso i canali social del Comitato:«Ragazzi, come promesso, tocca a voi: ilchiede di dare libero sfogo alla vostra creatività e, per questo, abbiamo indetto un concorso nelle scuole secondarie di primo grado della nostra cittadina, per scegliere il nuovo logo che campeggerà sul nostro sito, sulle nostre pagine Facebook e Instagram e su tutti i nostri comunicati e grafiche».«Sceglieremo - spiegano ancora dal Comitato - sempre tramite il concorso, anche la nuova "insegna" che abbellirà ancor di più la nostra sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 64. La chiusura è prevista per il 9 maggio 2023; al vincitore sarà assegnato un premio e spetterà la soddisfazione di vedere la propria creazione associata alla Festa Patronale 2023 e a tutta la cittadinanza il piacere di ammirare l'operato dei nostri giovani, il nostro luminoso futuro!Saremo poi ovviamente molto felici di poter far comunque circolare sui nostri social, per chi lo vorrà, tutti gli elaborati, cosi da poter condividere impegni e risulatati dei nostri giovani collaboratori».Il Comitato ringrazia vivamente tutti i docenti che si impegneranno per rendere realizzabile questa idea in tempi brevi e i dirigenti scolastici, la Prof.ssa Giovanna Domestico dell'Istituto Comprensorio don Bavaro-Marconi, e la prof.ssa Maria Paola Scorza del Comprensorio S.Giovanni Bosco e Buonarroti, oltre che l'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, che farà dunque parte della commissione.