Nel podcast "Sottovaso" la puntata dedicata a "La Madonna dei Marinai" di Giovinazzo

Il Comitato Feste Patronali è felice di annunciare un'iniziativa speciale che celebra l'autentica storia e la profonda devozione della nostra comunità. La puntata del podcast, intitolata, è un vero e proprio tributo alla nostra amata tradizione.In questa puntata, l'autriceha raccolto le testimonianze di chi da anni vive con fervore la festa della Madonna di Corsignano, patrona della città. Attraverso voci ed emozioni dirette, il podcast intreccia ricordi legati alle tempeste in mare, le difficoltà della processione e le preghiere dei portatori, offrendo un affresco vibrante di comunità, identità e fede. È un viaggio che accompagna l'ascoltatore nelle radici della nostra festa, senza filtri.Questa iniziativa è frutto di una preziosa collaborazione tra il Comitato Feste Patronali e Vanessa Battista, che regala alla città di Giovinazzo uno spaccato di autenticità.«Vi invitiamo ad ascoltare la puntata per riscoprire il legame indissolubile che ci unisce alla nostra Protettrice e per lasciarvi toccare dalla forza della fede che innesca la grazia e apre la mente al mistero» si legge nella nota del Comitato. È possibile ascoltare la puntata di "Sottovaso" cliccando qui