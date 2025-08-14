Stampa con edicola votiva
Stampa con edicola votiva
Vita di città

Nella Pro Loco di Giovinazzo una stampa col volto di Maria di Corsignano del 1874

Il racconto dello storico Michele Bonserio

Giovinazzo - giovedì 14 agosto 2025
Nel testo "Maria SS. di Corsignano protettrice di Giovinazzo", a cura della Parrocchia Cattedrale, datato 1989 e dal testo: "La chiesa di S. Maria di Corsignano e del Padre Eterno", Giovinazzo 1990, curati entrambi dal dott. Michele Bonserio si evince qualcosa di interessantissimo relativamente ad una stampa presente nella sede della Pro Loco e raffigurante un'edicola barocca che vede al centro l'immagine della Vergine di Corsignano.
Il Comitato Feste Patronali sta scandendo le tappe di avvicinamento alla Festa Patronale con alcuni post. Noi ve lo riproponiamo integralmente, consci che la conoscenza della storia locale aiuti a rafforzare le proprie radici.

«Nella Pro Loco Giovinazzo è esposta una stampa raffigurante un'edicola di stile barocco, con al centro un volto della Madonna, ed a piede la scritta: "Maria SS: di Corsignano protettrice di Giovinazzo 1874".
L'edicola raffigurata è quella che venne realizzata a Napoli, nel 1734 grazie al lascito di 200 ducati disposto dal sacerdote Giovanni la Bianca, e ad altri contributi raccolti dai canonici della Cattedrale.
Probabilmente questa edicola fu fatta realizzare in sostituzione della precedente, in legno, dinanzi alla quale nel 1732 erano andati in fiamme alcuni panneggi.
Non è da escludere che questo incendio distrusse buona parte dell'icona e perciò si volle lasciare visibile solo il volto della Madonna.
Nel 1897 poi tutta la cittadinanza volle rinnovare l'edicola d'argento e quella raffigurata in questo quadro posseduto dalla Pro Loco venne fusa ed insieme ad altro argento raccolto venne realizzata quella che ancor oggi racchiude l'immagine della nostra Protettrice».
n
n
  • Comitato Feste Patronali
  • Maria SS di Corsignano
  • Pro Loco Giovinazzo
  • Michele Bonserio
Rioni in competizione: a Giovinazzo c'è il Gamberemo
14 agosto 2025 Rioni in competizione: a Giovinazzo c'è il Gamberemo
Festa Patronale Giovinazzo, stasera si accendono le luminarie
14 agosto 2025 Festa Patronale Giovinazzo, stasera si accendono le luminarie
Altri contenuti a tema
Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO Il quadro della Madonna di Corsignano in Cala Porto per onorare la gente del mare - FOTO Struggente il canto della corale delle parrocchie cittadine che ha accompagnato l'esibizione di Michele Jamil Marzella
Nel podcast "Sottovaso" la puntata dedicata a "La Madonna dei Marinai" di Giovinazzo Cultura Nel podcast "Sottovaso" la puntata dedicata a "La Madonna dei Marinai" di Giovinazzo Vanessa Battista ha raccolto le testimonianze sulla festa della Madonna di Corsignano
Festa patronale S. Maria di Corsignano - Il programma completo Religioni Festa patronale S. Maria di Corsignano - Il programma completo Oggi la visita guidata alla chiesa rurale del Padre Eterno già S. Maria di Corsignano
"Arte all'alba", così la Pro Loco Giovinazzo ha unito bellezza e bontà gastronomiche Associazioni "Arte all'alba", così la Pro Loco Giovinazzo ha unito bellezza e bontà gastronomiche Quindici partecipanti hanno dipinto borse di tela ispirate a scorci suggestivi della città
Pro Loco Giovinazzo, chiuso il corso di lingua italiana per stranieri con una cena Associazioni Pro Loco Giovinazzo, chiuso il corso di lingua italiana per stranieri con una cena Il progetto "Facciamo due chiacchiere" era articolato in 30 ore di lezioni
La Pro Loco Giovinazzo organizza "Arte all'alba" Attualità La Pro Loco Giovinazzo organizza "Arte all'alba" Appuntamento il 26 luglio prossimo. Tutte le info
“I Canti di Giovinazzo: tra Tradizione e Barocco” è una carezza della Pro Loco Musica “I Canti di Giovinazzo: tra Tradizione e Barocco” è una carezza della Pro Loco Ieri sera, 4 luglio, il concerto nella splendida cornice dell'Hotel San Martin
Michele Bonserio e quella civica benemerenza strameritata Michele Bonserio e quella civica benemerenza strameritata Cerimonia in Concattedrale nel giorno della festa di San Tommaso. Il saluto della città anche a Francesco Mastro
Panino della Nonna, oltre 20mila persone. Il bilancio di un evento magico
13 agosto 2025 Panino della Nonna, oltre 20mila persone. Il bilancio di un evento magico
Nuove frontiere dell'oncologia: la nostra intervista al dott. Gerry Gadaleta
13 agosto 2025 Nuove frontiere dell'oncologia: la nostra intervista al dott. Gerry Gadaleta
Gamberemo 2025, a San Domenico c'è la benedizione dei gonfaloni
13 agosto 2025 Gamberemo 2025, a San Domenico c'è la benedizione dei gonfaloni
Festa Patronale Giovinazzo, il programma del 13 agosto
13 agosto 2025 Festa Patronale Giovinazzo, il programma del 13 agosto
A Giovinazzo un torneo di beach volley per parlare di donazione di sangue
13 agosto 2025 A Giovinazzo un torneo di beach volley per parlare di donazione di sangue
Daniele Condotta alla sagra del Panino della Nonna. Oggi la Ceralacca Band
12 agosto 2025 Daniele Condotta alla sagra del Panino della Nonna. Oggi la Ceralacca Band
Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo
12 agosto 2025 Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo
Festa Patronale Giovinazzo, il programma liturgico del 12 agosto
12 agosto 2025 Festa Patronale Giovinazzo, il programma liturgico del 12 agosto
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.