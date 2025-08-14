Nella Pro Loco di Giovinazzo una stampa col volto di Maria di Corsignano del 1874

Nel testoa cura della Parrocchia Cattedrale, datato 1989 e dal testo:Giovinazzo 1990, curati entrambi dal dott.si evince qualcosa di interessantissimo relativamente ad una stampa presente nella sede della Pro Loco e raffigurante un'edicola barocca che vede al centro l'immagine della Vergine di Corsignano.Ilsta scandendo le tappe di avvicinamento alla Festa Patronale con alcuni post. Noi ve lo riproponiamo integralmente, consci che la conoscenza della storia locale aiuti a rafforzare le proprie radici.«Nella Pro Loco Giovinazzo è esposta una stampa raffigurante un'edicola di stile barocco, con al centro un volto della Madonna, ed a piede la scritta:L'edicola raffigurata è quella che venne realizzata a Napoli,disposto dal sacerdote Giovanni la Bianca, e ad altri contributi raccolti dai canonici della Cattedrale.Probabilmente questa edicola fu fatta realizzare in sostituzione della precedente, in legno, dinanzi alla quale nel 1732 erano andati in fiamme alcuni panneggi.Non è da escludere che questo incendio distrusse buona parte dell'icona e perciò si volle lasciare visibile solo il volto della Madonna.Nel 1897 poi tutta la cittadinanza volle rinnovare l'edicola d'argento e quella raffigurata in questo quadro posseduto dalla Pro Loco venne fusa ed insieme ad altro argento raccolto venne realizzata quella che ancor oggi racchiude l'immagine della nostra Protettrice».