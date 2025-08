Festa patronale S. Maria di Corsignano - Il programma completo

L'intero agosto giovinazzese gravita attorno alla cara figura della nostra protettrice, e quest'anno sarà particolarmente ricco di appuntamenti di carattere storico culturale che si aggiungono al programma liturgico e agli eventi religiosi.In particolare, tutti i venerdì ci saranno incontri con la storia, l'arte e il patrimonio culturale che nascono dalla collaborazione tra l'Info Point Giovinazzo, La Fondazione Museo Diocesano e Il Comitato feste Patronali.Si comincia oggi,, con la visita guidata alla chiesa rurale del Padre Eterno già S. Maria di Corsignano. Un'attività che, rientrando nel progetto "Tesori d'Arte Sacra", risulta inserita anche nel programma dell'estate. L'inizio è previsto verso le 19.15 e c'è la possibilità di usufruire del servizio navetta con partenza da piazza Vittorio Emanuele alle 19.00.ci sarà occasione di scoprire la Cattedrale attraverso un itinerario guidato e con un momento di approfondimento incentrato sul volume, uno studio che colma in modo completo e particolarmente esaustivo le lacune negli studi sulla Cattedrale con inizio alle 20:30., nell'ambito del progetto "Tesori d'Arte Sacra", si potrà usufruire dell'apertura straordinaria contemporanea di tutte le chiese presenti nel centro storico con possibilità di visita libera. All'interno di ciascun sito il visitatore troverà un supporto alla visita rivolgendosi, per info e curiosità, all'operatore presente., attraverso una visita guidata nel centro storico, passando dalla Cattedrale, s'incontreranno i segni e le peculiarità che testimoniano il culto e la devozione per la Madonna di Corsignano tra aneddoti e tradizioni popolari. Per concludere al meglio la serata, verranno suggeriti due locali convenzionati dove poter cenare o gustare un aperitivo a condizioni speciali.A tutti questi appuntamenti, intervallati dai giorni dedicati ai festeggiamenti e colmi di giubilo, fa da sfondo scenico la suggestiva mostra fotografica, la sezione dedicata alle celebrazioni in onore di Maria Santissima di Corsignano e appartenente alla più ampiache tanto successo ha riscosso presso il Museo Diocesano di Molfetta.Le immagini artistiche del fotografosaranno visitabili nell'allestimento organizzato nella Chiesa S. Maria di Costantinopoli tutti i giorni, dalle ore 19.00 alle 22.00, da domenica 3 agosto, giorno dell'inaugurazione, sino a fine mese.