Ragazzi dell'IVE
Ragazzi dell'IVE
Eventi e cultura

I ragazzi dell'IVE in una mostra fotografica

Stasera, 14 dicembre, dalle 17.30 alle 21.30

Giovinazzo - domenica 14 dicembre 2025 13.11
Si terrà quest'oggi, 14 dicembre, l'annuale incontro dei ragazzi che furono ospiti del convitto dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo.
In contemporanea sarà visitabile una mostra, dalle 17.30 alle 21.30, che racconto anni che hanno segnato un passaggio importante delle loro vite.

La serata sarà aperta dai saluti di Saverio Nenna, presidente dell'associazione Quelli dell'IVE, della delegata metropolitana Ada Iessi e del sindaco Michele Sollecito. Oltre alla mostra "Immagini e ricordi di vita in collegio" ci sarà la proiezione del video trailer "Un Viaggio nella Memoria". Una occasione per riannodare i fili della storia di una comunità nella comunità. Persone, fatti e vite passate tra le mura del "gigante buono" che veglia sulla grande piazza.
  • Quelli dell'IVE
  • Istituto Vittorio Emanuele II
La "Santa Allegrezza " torna per le vie di Giovinazzo: il programma
14 dicembre 2025 La "Santa Allegrezza" torna per le vie di Giovinazzo: il programma
AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria 
14 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, la vittoria è obbligatoria 
Altri contenuti a tema
Nelle Giornate FAI a Bari un pezzo di Giovinazzo Nelle Giornate FAI a Bari un pezzo di Giovinazzo Il racconto di un'opera nel Palazzo della Città Metropolitana concepita all'IVE
24 Camporeale su IVE: «Ultimati i lavori su Via Marconi» Politica Camporeale su IVE: «Ultimati i lavori su Via Marconi» Il consigliere metropolitano fa poi gli auguri ad Ada Maddalena Iessi ed annuncia novità in materia di contrasto all'abbandono rifiuti
IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni Vita di città IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni Una lettera aperta per scandire l'importanza del lavoro svolto ed il legame con la città di Giovinazzo
IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi Politica IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi Il decreto firmato dal sindaco di Bari, Vito Leccese
FdI Giovinazzo e Paparella: «Approvata candidatura riqualificazione Istituto Vittorio Emanuele II» Politica FdI Giovinazzo e Paparella: «Approvata candidatura riqualificazione Istituto Vittorio Emanuele II» Si tratta di un progetto da 16,76 milioni di euro
Il sindaco metropolitano ha fatto visita all'IVE di Giovinazzo Attualità Il sindaco metropolitano ha fatto visita all'IVE di Giovinazzo Sopralluogo di Vito Leccese col delegato Nicola De Matteo nell'ex convento domenicano
Impalcatura montata all'IVE: riprendono i lavori sul lato di via Marconi Attualità Impalcatura montata all'IVE: riprendono i lavori sul lato di via Marconi La soddisfazione del delegato metropolitano Nicola De Matteo e del sindaco Michele Sollecito
Natale all'IVE, il 7 dicembre si parte Natale all'IVE, il 7 dicembre si parte De Matteo: «Grazie a Leccese per la sensibilità che sta dimostrando»
Domenica con tempo variabile e temperature stabili su Giovinazzo
14 dicembre 2025 Domenica con tempo variabile e temperature stabili su Giovinazzo
I soldi di droga e furti sfoggiati su TikTok: 14 condanne. I NOMI
13 dicembre 2025 I soldi di droga e furti sfoggiati su TikTok: 14 condanne. I NOMI
Parrocchia Sant'Agostino, tutto il programma per Santa Lucia
13 dicembre 2025 Parrocchia Sant'Agostino, tutto il programma per Santa Lucia
Torna anche in questo fine settimana la mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo
13 dicembre 2025 Torna anche in questo fine settimana la mostra di presepi dell'AIAP Giovinazzo
A Giovinazzo i mercatini di Natale della Touring Juvenatium
13 dicembre 2025 A Giovinazzo i mercatini di Natale della Touring Juvenatium
Calendario 2025 con gli scatti di Mottola, Ditillo e Palmiotto
13 dicembre 2025 Calendario 2025 con gli scatti di Mottola, Ditillo e Palmiotto
Inclusione, disabilità e turismo: Giovinazzo e Bitonto capofila di un progetto finanziato dalla Regione Puglia
12 dicembre 2025 Inclusione, disabilità e turismo: Giovinazzo e Bitonto capofila di un progetto finanziato dalla Regione Puglia
PVA critica su incremento turisti a Giovinazzo
12 dicembre 2025 PVA critica su incremento turisti a Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.