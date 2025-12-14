I ragazzi dell'IVE in una mostra fotografica

Si terrà quest'oggi, 14 dicembre, l'annuale incontro dei ragazzi che furono ospiti del convitto dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo.In contemporanea sarà visitabile una mostra, dalle 17.30 alle 21.30, che racconto anni che hanno segnato un passaggio importante delle loro vite.La serata sarà aperta dai saluti di Saverio Nenna, presidente dell'associazione Quelli dell'IVE, della delegata metropolitana Ada Iessi e del sindaco Michele Sollecito. Oltre alla mostra "Immagini e ricordi di vita in collegio" ci sarà la proiezione del video trailer "Un Viaggio nella Memoria". Una occasione per riannodare i fili della storia di una comunità nella comunità. Persone, fatti e vite passate tra le mura del "gigante buono" che veglia sulla grande piazza.