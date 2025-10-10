Nelle Giornate FAI a Bari un pezzo di Giovinazzo

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 sono in programma le, con la possibilità di visitare siti rilevanti normalmente non accessibili al pubblico.Saranno undici i siti provinciali nella Città Metropolitana di Bari visitabili durante le Giornate FAI d'Autunno, in particolare sarà possibile accedere, con visite guidate, allo storico Palazzo della Città Metropolitana di Bari, sito sul Lungomare Nazario Sauro.Oltre le bellezze architettoniche, i pregevoli arredi e le opere d'arte, sarà possibile ammirare la sala Consiliare, che ha«Nel 1957 infatti - spiega il presidente dell'Associazione "Quelli dell'IVE" di Giovinazzo,- furono proprio gliovvero i ragazzi ospiti dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo che nel laboratorio d'arte e mestieri esistente nell'interno dell'Istituto, a realizzare, sotto la guida del maestrogli scranni e gli altri arredi dell'allora Consiglio Provinciale, raggiungendo livelli in cui l'ebanisteria di qualità sfiorava l'opera d'arte. Oggi la memoria dell'IVE e dei suoi "ragazzi", peraltro dal 2023 cittadini onorari di Giovinazzo, è tenuta viva dall'Associazione "Quelli dell'IVE", che nell'occasione del FAI d'Autunno ci ricorda che proprio uno di loro, il compiantodapprima "ragazzo" ospite e poi dipendente della Città Metropolitana, qualche anno fa restaurò con eccellente perizia il tavolo che riporta gli stemmi di tutti i Comuni afferenti alla ex provincia barese».Un ricordo importante ed opere che potranno essere viste da tanti visitatori che nel fine settimana accorreranno numerosi per poter ammirare uno dei palazzi più belli del capoluogo regionale.