Gianni Camporeale
Gianni Camporeale
Politica

Camporeale su IVE: «Ultimati i lavori su Via Marconi»

Il consigliere metropolitano fa poi gli auguri ad Ada Maddalena Iessi ed annuncia novità in materia di contrasto all'abbandono rifiuti

Giovinazzo - martedì 23 settembre 2025
Il consigliere metropolitano e comunale del Partito Democratico, Gianni Camporeale, nelle scorse giornate ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede di Civica 22, facendo gli auguri per il suo incarico ad Ada Maddelena Iessi, che il sindaco Vito Leccese ha delegato alla cura dell'Istituto Vittorio Emanuele II al posto di Nicola De Matteo.

Camporeale, una delega in materia di edilizia scolastica, si è soffermato in una nota social sul progresso dei lavori alla facciata dell'ex convitto: «Due belle notizie che riguardano l'Istituto Vittorio Emanuele II - si legge - La prima è che si sono ultimati i lavori sulla facciata prospiciente via Marconi e più o meno per fine mese sarà smontato il ponteggio ripristinando la completa viabilità. Successivamente, dopo il periodo invernale, inizieranno, invece, i lavori di impermeabilizzazione dei lastrici solari.
La seconda è che dal 18 settembre scorso l'Istituto ha una nuova delegata, l'avvocato Ada Maddalena Iessi a cui auguro con immenso piacere un proficuo lavoro atto a dare nuovo slancio a questo colosso immobiliare creando uno spazio più vivo e animato».

Camporeale si è anche soffermato su un problema che affligge tutte le comunità locali del Nord Barese, quello dell'abbandono dei rifiuti: «A fine agosto - ha spiegato - il Sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese ha incontrato i 41 sindaci della ex provincia di Bari per illustrare il piano speciale dalla Città Metropolitana di Bari afferente il problema dei rifiuti abbandonati.
Sono previsti interventi per sei milioni e mezzo di euro, più controlli per individuare i trasgressori e un gestore unico per pulire campagne e strade provinciali dalla spazzatura. E sempre in materia ambientale, tema molto attenzionato da questa amministrazione della Città Metropolitana di Bari insieme a quello dei fondi PNRR, molto interesse si sta prestando anche alla cura del verde delle scuole superiori».

L'auspicio per l'IVE è che continui a pulsare da un punto di vista culturale e che la Città Metropolitana si impegni in via definitiva a cercare una soluzione per il futuro dell'immobile, coinvolgendo l'ente comunale e, perché no, privati se non si dovessero trovare i fondi (non lontani dai 10milioni di euro) per un restyling completo. Quanto ai controlli contro l'abbandono di rifiuti, viste le battaglie condotte dalla nostra testata in questi anni, l'azione metropolitana va appoggiata in toto, auspicando in questo caso il sostegno pieno dei cittadini che non intendono arrendersi ad inciviltà ed incuria.
  • Istituto Vittorio Emanuele II
  • Gianni Camporeale
Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati
23 settembre 2025 Incidente alla stazione di Trani: treni cancellati
Sinistra Italiana Giovinazzo a Bari per Gaza e i diritti dei palestinesi
23 settembre 2025 Sinistra Italiana Giovinazzo a Bari per Gaza e i diritti dei palestinesi
Altri contenuti a tema
IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni Vita di città IVE, Nicola De Matteo ai saluti dopo 12 anni Una lettera aperta per scandire l'importanza del lavoro svolto ed il legame con la città di Giovinazzo
IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi Il decreto firmato dal sindaco di Bari, Vito Leccese
FdI Giovinazzo e Paparella: «Approvata candidatura riqualificazione Istituto Vittorio Emanuele II» FdI Giovinazzo e Paparella: «Approvata candidatura riqualificazione Istituto Vittorio Emanuele II» Si tratta di un progetto da 16,76 milioni di euro
Città Metropolitana di Bari, a Gianni Camporeale la delega all'edilizia scolastica Attualità Città Metropolitana di Bari, a Gianni Camporeale la delega all'edilizia scolastica Il decreto firmato dal sindaco Vito Leccese nella giornata di mercoledì 19 marzo
Il sindaco metropolitano ha fatto visita all'IVE di Giovinazzo Attualità Il sindaco metropolitano ha fatto visita all'IVE di Giovinazzo Sopralluogo di Vito Leccese col delegato Nicola De Matteo nell'ex convento domenicano
Impalcatura montata all'IVE: riprendono i lavori sul lato di via Marconi Attualità Impalcatura montata all'IVE: riprendono i lavori sul lato di via Marconi La soddisfazione del delegato metropolitano Nicola De Matteo e del sindaco Michele Sollecito
Natale all'IVE, il 7 dicembre si parte Eventi e cultura Natale all'IVE, il 7 dicembre si parte De Matteo: «Grazie a Leccese per la sensibilità che sta dimostrando»
Cornicioni pericolanti IVE, sopralluogo congiunto di Comune di Giovinazzo e Città Metropolitana di Bari Attualità Cornicioni pericolanti IVE, sopralluogo congiunto di Comune di Giovinazzo e Città Metropolitana di Bari La soddisfazione di Sollecito e De Matteo
La Federciclismo Puglia consegna al viceministro Sisto proposta di legge sulla sicurezza stradale
23 settembre 2025 La Federciclismo Puglia consegna al viceministro Sisto proposta di legge sulla sicurezza stradale
Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni
22 settembre 2025 Fumo denso e fiamme alte a Giovinazzo: esteso incendio in tre capannoni
Diocesi in festa per il 18° anniversario dall'Ordinazione Episcopale di Mons. Cornacchia
22 settembre 2025 Diocesi in festa per il 18° anniversario dall'Ordinazione Episcopale di Mons. Cornacchia
Il 22 settembre sciopero generale per Gaza
22 settembre 2025 Il 22 settembre sciopero generale per Gaza
"Pranzo della domenica ", il sindaco di Giovinazzo invita a scoprire l'iniziativa ANCI
22 settembre 2025 "Pranzo della domenica", il sindaco di Giovinazzo invita a scoprire l'iniziativa ANCI
Miss Italia parla anche giovinazzese
22 settembre 2025 Miss Italia parla anche giovinazzese
Ultima serata per il Giovinazzo Festival Beer con i Bambini di Vasco
21 settembre 2025 Ultima serata per il Giovinazzo Festival Beer con i Bambini di Vasco
Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2
21 settembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.