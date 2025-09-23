Camporeale su IVE: «Ultimati i lavori su Via Marconi»

Il consigliere metropolitano e comunale del Partito Democratico,, nelle scorse giornate ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede di Civica 22, facendo gli auguri per il suo incarico adche il sindaco Vito Leccese ha delegato alla cura dell'Istituto Vittorio Emanuele II al posto di Nicola De Matteo.Camporeale, una delega in materia di edilizia scolastica, si è soffermato in una nota social sul progresso dei lavori alla facciata dell'ex convitto: «Due belle notizie che riguardano l'Istituto Vittorio Emanuele II - si legge - La prima è che si sono ultimati i lavori sulla facciata prospiciente via Marconi e più o meno per fine mese sarà smontato il ponteggio ripristinando la completa viabilità. Successivamente, dopo il periodo invernale, inizieranno, invece, i lavori di impermeabilizzazione dei lastrici solari.La seconda è che dal 18 settembre scorso l'Istituto ha una nuova delegata, l'avvocato Ada Maddalena Iessi a cui auguro con immenso piacere un proficuo lavoro atto a dare nuovo slancio a questo colosso immobiliare creando uno spazio più vivo e animato».Camporeale si è anche soffermato su un problema che affligge tutte le comunità locali del Nord Barese, quello dell'abbandono dei rifiuti: «A fine agosto - ha spiegato - il Sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese ha incontrato i 41 sindaci della ex provincia di Bari per illustrare il piano speciale dalla Città Metropolitana di Bari afferente il problema dei rifiuti abbandonati.Sono previsti interventi perpiù controlli per individuare i trasgressori e un gestore unico per pulire campagne e strade provinciali dalla spazzatura. E sempre in materia ambientale, tema molto attenzionato da questa amministrazione della Città Metropolitana di Bari insieme a quello dei fondi PNRR, molto interesse si sta prestando anche alla cura del verde delle scuole superiori».L'auspicio per l'IVE è che continui a pulsare da un punto di vista culturale e che la Città Metropolitana si impegni in via definitiva a cercare una soluzione per il futuro dell'immobile, coinvolgendo l'ente comunale e, perché no, privati se non si dovessero trovare i fondi (non lontani dai 10milioni di euro) per un restyling completo. Quanto ai controlli contro l'abbandono di rifiuti, viste le battaglie condotte dalla nostra testata in questi anni, l'azione metropolitana va appoggiata in toto, auspicando in questo caso il sostegno pieno dei cittadini che non intendono arrendersi ad inciviltà ed incuria.