Istituto Vittorio Emanuele II, incontro tra Leccese, Iessi e Sollecito

«Oggi ho incontrato la nuova delegata perla nostra concittadinaAlla presenza del sindaco metropolitano Vito Leccese abbiamo instaurato il giusto rapporto di collaborazione per valorizzare l'Istituto. Ad Ada i miei migliori auguri di buon lavoro».Lo ha scritto sui canali social il sindaco di Giovinazzo,che ha quindi tirato una stoccata agli avversari politici: «Al PD Giovinazzo, Primavera Alternativa e Sinistra Italiana Giovinazzo che avevano dedotto questa nomina come prova della "irrilevanza politica" della mia Amministrazione, vorrei ricordare che il sindaco di Giovinazzo siede nell'organo politico più alto della Città Metropolitana ovvero la Conferenza dei Sindaci. E per tale motivo è solo il tatto istituzionale che mi spinge a relazionarmi in modo corretto con Ada e con tutti i protagonisti della città metropolitana».La chiosa lascia però sperare in un futuro fatto di una collaborazione istituzionale necessaria per il bene dell'immobile caro a tanti giovinazzesi, nonostante l'ulteriore frecciata alla minoranza in Aula Pignatelli: «A questa opposizione - che ragiona per mera lottizzazione politica - credo quindi che si debba rispondere nell'unico modo possibile: con la fattiva e leale collaborazione con Ada e la città metropolitana».