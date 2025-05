FdI Giovinazzo e Paparella: «Approvata candidatura riqualificazione Istituto Vittorio Emanuele II»

, insieme al consigliere metropolitanoannuncia con grande soddisfazione l'approvazione, in sede di Consiglio Metropolitano di Bari, della candidatura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un progetto strategico di riqualificazione dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo.Il progetto, del valore complessivo di, è stato articolato in due lotti funzionali:L'obiettivo è restituire alla comunità un patrimonio architettonico e culturale di immenso valore, da troppo tempo in stato di abbandono.«È un passo importantissimo – dichiara Piero Paparella – che testimonia l'impegno concreto della Città Metropolitana e di Fratelli d'Italia nel promuovere progetti di rigenerazione urbana e valorizzazione del nostro territorio. Ora confidiamo nel sostegno della Presidenza del Consiglio per il finanziamento di questo intervento strategico».L'Istituto Vittorio Emanuele II rappresenta un simbolo per Giovinazzo e per l'intera area metropolitana. La sua riqualificazione non solo restituirà dignità a uno spazio storico, ma potrà ospitare nuove funzioni culturali, educative e sociali, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio.Fratelli d'Italia Giovinazzo - si legge ancora nella nota - «continuerà a monitorare con attenzione l'iter del progetto, nella speranza che possa ottenere il finanziamento necessario e trasformarsi in un'opera concreta a beneficio della cittadinanza».