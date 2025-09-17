Politica
IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi
Il decreto firmato dal sindaco di Bari, Vito Leccese
Giovinazzo - mercoledì 17 settembre 2025
Il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, con decreto n.152 del 18 settembre 2025, ha conferito l'incarico di delegata all'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo all'avvocato Ada Maddalena Iessi.
L'effetto del provvedimento è immediato ed avrà una durata di 12 mesi «salvo revoca ad insindacabile giudizio» dello stesso Vito Leccese.
Ada Maddalena Iessi dovrà dunque supportare il sindaco metropolitano nella «definizione e attuazione di politiche di valorizzazione dell'immobile» ed il suo incarico sarà di stretto collegamento «funzionale» con Leccese e con il Direttore Generale dell'Ente, «senza che ciò comporti alcun vincolo di subordinazione». Si tratta - è la precisazione d'obbligo - così come riportato nel decreto, di un incarico a titolo gratuito.
Ada Maddalena Iessi succede a Nicola De Matteo che ha ricoperto il ruolo per un decennio e nelle prossime ore ospiteremo su queste pagine un suo saluto ed una sua riflessione al termine del suo mandato.
L'effetto del provvedimento è immediato ed avrà una durata di 12 mesi «salvo revoca ad insindacabile giudizio» dello stesso Vito Leccese.
Ada Maddalena Iessi dovrà dunque supportare il sindaco metropolitano nella «definizione e attuazione di politiche di valorizzazione dell'immobile» ed il suo incarico sarà di stretto collegamento «funzionale» con Leccese e con il Direttore Generale dell'Ente, «senza che ciò comporti alcun vincolo di subordinazione». Si tratta - è la precisazione d'obbligo - così come riportato nel decreto, di un incarico a titolo gratuito.
Ada Maddalena Iessi succede a Nicola De Matteo che ha ricoperto il ruolo per un decennio e nelle prossime ore ospiteremo su queste pagine un suo saluto ed una sua riflessione al termine del suo mandato.