Istitito Vittorio Emanuele II. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Istitito Vittorio Emanuele II. Foto Gianluca Battista
Politica

IVE, la nuova delegata metropolitana è Ada Maddalena Iessi

Il decreto firmato dal sindaco di Bari, Vito Leccese

Giovinazzo - mercoledì 17 settembre 2025
Il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, con decreto n.152 del 18 settembre 2025, ha conferito l'incarico di delegata all'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo all'avvocato Ada Maddalena Iessi.

L'effetto del provvedimento è immediato ed avrà una durata di 12 mesi «salvo revoca ad insindacabile giudizio» dello stesso Vito Leccese.
Ada Maddalena Iessi dovrà dunque supportare il sindaco metropolitano nella «definizione e attuazione di politiche di valorizzazione dell'immobile» ed il suo incarico sarà di stretto collegamento «funzionale» con Leccese e con il Direttore Generale dell'Ente, «senza che ciò comporti alcun vincolo di subordinazione». Si tratta - è la precisazione d'obbligo - così come riportato nel decreto, di un incarico a titolo gratuito.

Ada Maddalena Iessi succede a Nicola De Matteo che ha ricoperto il ruolo per un decennio e nelle prossime ore ospiteremo su queste pagine un suo saluto ed una sua riflessione al termine del suo mandato.
  • Istituto Vittorio Emanuele II
  • Ada Maddalena Iessi
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
16 settembre 2025 Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
16 settembre 2025 Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
Altri contenuti a tema
FdI Giovinazzo e Paparella: «Approvata candidatura riqualificazione Istituto Vittorio Emanuele II» FdI Giovinazzo e Paparella: «Approvata candidatura riqualificazione Istituto Vittorio Emanuele II» Si tratta di un progetto da 16,76 milioni di euro
Il sindaco metropolitano ha fatto visita all'IVE di Giovinazzo Attualità Il sindaco metropolitano ha fatto visita all'IVE di Giovinazzo Sopralluogo di Vito Leccese col delegato Nicola De Matteo nell'ex convento domenicano
Impalcatura montata all'IVE: riprendono i lavori sul lato di via Marconi Attualità Impalcatura montata all'IVE: riprendono i lavori sul lato di via Marconi La soddisfazione del delegato metropolitano Nicola De Matteo e del sindaco Michele Sollecito
Natale all'IVE, il 7 dicembre si parte Eventi e cultura Natale all'IVE, il 7 dicembre si parte De Matteo: «Grazie a Leccese per la sensibilità che sta dimostrando»
Cornicioni pericolanti IVE, sopralluogo congiunto di Comune di Giovinazzo e Città Metropolitana di Bari Attualità Cornicioni pericolanti IVE, sopralluogo congiunto di Comune di Giovinazzo e Città Metropolitana di Bari La soddisfazione di Sollecito e De Matteo
IVE Giovinazzo, iniziati i lavori sul sagrato di San Domenico Attualità IVE Giovinazzo, iniziati i lavori sul sagrato di San Domenico Sarà sistemato il basolato. De Matteo: «Accolta in tempi brevi mia segnalazione»
Terminati i lavori alla parte superiore dell'ingresso dell'IVE Vita di città Terminati i lavori alla parte superiore dell'ingresso dell'IVE De Matteo: «Procediamo con l'ala che si affaccia su via Marconi»
Nuovo look per le aiuole dell’Istituto Vittorio Emanuele II Vita di città Nuovo look per le aiuole dell’Istituto Vittorio Emanuele II L’Associazione “Quelli dell’IVE” ha sostituito gli ulivi malati con nuove piante
Regionali, Marcello Gemmato conferma: «Disponibile per candidatura a presidenza»
16 settembre 2025 Regionali, Marcello Gemmato conferma: «Disponibile per candidatura a presidenza»
Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata
16 settembre 2025 Polifonica Giovinazzo, omaggio in musica all'Addolorata
Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere
16 settembre 2025 Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere
Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
16 settembre 2025 Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
Sant'Agostino, che festa per la "decima " al Gamberemo
15 settembre 2025 Sant'Agostino, che festa per la "decima" al Gamberemo
Il Festival Beer approda a Giovinazzo
15 settembre 2025 Il Festival Beer approda a Giovinazzo
Molfetta, in arrivo la risonanza magnetica per l’ospedale Don Tonino Bello
15 settembre 2025 Molfetta, in arrivo la risonanza magnetica per l’ospedale Don Tonino Bello
Musica per la Festa dell'Addolorata: a San Giovanni Battista il concerto
15 settembre 2025 Musica per la Festa dell'Addolorata: a San Giovanni Battista il concerto
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.