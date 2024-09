"I casi dell'avvocato Guerrieri", anche a Giovinazzo si cercano comparse

Attenzione perché non saranno prese in considerazione le mail inviate da aspiranti attori e attrici che hanno già precedentemente sottoposto la loro candidatura oppure che si siano già presentati ad altri casting della serie.

Selezioni aperte per diventare una comparsa della serie:con protagonista Alessandro Gassmann, che in questi giorni si sta girando anche a Giovinazzo.La serie ispirata alla trilogia di romanzi di Gianrico Carofiglio e ideata da Gianluca Maria Tavarelli sta cercando nuovi volti che possano fare da comparsa.Nello specifico si cercano uomini e donne di bella presenza con età compresa fra i 25 e i 65 anni che siano disponibili a lavorare nel periodo che va dal 30 settembre al 6 ottobre. Per candidarsi bisognerà inviare una e-mail all'indirizzo castingfigurazioniavvguerrieri@gmail.com Nella e-mail si dovrà obbligatoriamente allegare una foto in primo piano e una a figura intera scattate davanti a una parete (non saranno accettate immagini di repertorio).Da indicare anche nome, cognome, città, altezza, taglie giacca e pantalone, numero di scarpe e numero di cellulare.La produzione, specificano sul sito, fa sapere che si tratta di lavoro retribuito come da contratto nazionale, motivo per cui i candidati dovranno indicare anche l'iban personale.