Sollecito e Piscitelli con Gassman
Sollecito e Piscitelli con Gassman
Cinema

Giovinazzo alla Festa del Cinema di Roma per la fiction "I casi dell'avvocato Guerrieri"

Lunedì 20 ottobre proiezione nella capitale in anteprima di due episodi girati in Puglia

Giovinazzo - sabato 18 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Lunedì 20 ottobre, alle ore 21.00, nella Sala Sinopoli- Auditorium Parco della Musica, nel corso della XX Festa del Cinema di Roma, ci sarà la proiezione in anteprima assoluta di due episodi di 'Guerrieri- La regola dell'equilibrio'.
La serie Tv "L'avvocato Guerrieri", girata interamente in Puglia tra Bari, Giovinazzo, Monopoli, Trani e Grumo Appula, è prodotta da Rai Fiction con la regia di Gianluca Maria Tavarelli ed è tratta dai libri dello scrittore barese Gianrico Carofiglio.

Protagonisti della vicenda sono gli attori Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Davide Mancini, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Stefano Dionisi, Antonia Liskova, Lea Gavino e Michele Ragno. Un cast artistico che, oltre a Venitucci, Lotito e Ragno, vede impegnati anche altri attori pugliesi: Umberto Sardella, Gaetano Colella, Giampiero Borgia e Tiziana Schiavarelli.

Alla presentazione romana di lunedì saranno presenti l'Apulia Film Commission e la Regione Puglia che, insieme con le produzioni Bartlebyfilm e Combo International, hanno sostenuto la realizzazione della fiction a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Per la realizzazione della serie sono state impegnate oltre 40 unità lavorative pugliesi.

La serie racconta di Guido Guerrieri, un avvocato brillante e fuori dagli schemi sospeso tra successo e fragilità. Vive a Bari, città specchio del suo animo inquieto e, dopo la fine del matrimonio, tra nuove relazioni e sessioni di boxe, si ritrova immerso in casi che ne mettono alla prova la coscienza e il coraggio. Nonostante dubbi e contraddizioni, Guerrieri resta fedele a un'idea profonda di giustizia, armato di ironia e di uno sguardo umano sul mondo. La fiction restituisce l'universo giudiziario con un realismo inedito ed è sceneggiata da Gianrico Carofiglio, (autore della serie letteraria ed ex magistrato), Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa.
  • I casi dell'avvocato Guerrieri
Donazione del sangue, la Fratres Giovinazzo ospita in un convegno mons. Savino
18 ottobre 2025 Donazione del sangue, la Fratres Giovinazzo ospita in un convegno mons. Savino
Acquedotto Pugliese ridurrà la pressione idrica da lunedì 20 ottobre
18 ottobre 2025 Acquedotto Pugliese ridurrà la pressione idrica da lunedì 20 ottobre
Altri contenuti a tema
"I casi dell'avvocato Guerrieri", anche a Giovinazzo si cercano comparse "I casi dell'avvocato Guerrieri", anche a Giovinazzo si cercano comparse Tutte le informazioni utili per partecipare ai casting. In tantissimi si sono già presentati
Funerali carabinieri in Veneto, bandiere a mezz'asta sul Palazzo di Città a Giovinazzo
17 ottobre 2025 Funerali carabinieri in Veneto, bandiere a mezz'asta sul Palazzo di Città a Giovinazzo
Attentato a Sigfrido Ranucci, la solidarietà della città di Giovinazzo
17 ottobre 2025 Attentato a Sigfrido Ranucci, la solidarietà della città di Giovinazzo
Commemorazione dei defunti, orari di apertura del cimitero di Giovinazzo
17 ottobre 2025 Commemorazione dei defunti, orari di apertura del cimitero di Giovinazzo
Tutela raccolti e controlli sull'olio, task force a Giovinazzo
17 ottobre 2025 Tutela raccolti e controlli sull'olio, task force a Giovinazzo
Ztl centro storico di Giovinazzo: per i pass è attivo il sito autorizzo.com
17 ottobre 2025 Ztl centro storico di Giovinazzo: per i pass è attivo il sito autorizzo.com
"Acqua, aria, terra, fuoco ", apertura straordinaria nel fine settimana al Bastione
17 ottobre 2025 "Acqua, aria, terra, fuoco", apertura straordinaria nel fine settimana al Bastione
Olio EVO a prezzi stracciati, Italia Olivicola e CIA: “Rischio frodi altissimo”
17 ottobre 2025 Olio EVO a prezzi stracciati, Italia Olivicola e CIA: “Rischio frodi altissimo”
Tumore collo dell’utero, con l’IA qualità e velocità di diagnosi: da ASL Bari diagnostica citologica digitale
17 ottobre 2025 Tumore collo dell’utero, con l’IA qualità e velocità di diagnosi: da ASL Bari diagnostica citologica digitale
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.