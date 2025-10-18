Giovinazzo alla Festa del Cinema di Roma per la fiction "I casi dell'avvocato Guerrieri"

Lunedì 20 ottobre, alle ore 21.00, nella Sala Sinopoli- Auditorium Parco della Musica, nel corso della XX Festa del Cinema di Roma, ci sarà la proiezione in anteprima assoluta di due episodi diLa serie Tv, girata interamente in Puglia tra Bari,, Monopoli, Trani e Grumo Appula, è prodotta da Rai Fiction con la regia di Gianluca Maria Tavarelli ed è tratta dai libri dello scrittore barese Gianrico Carofiglio.Protagonisti della vicenda sono gli attori Alessandro Gassmann, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Anita Caprioli, Davide Mancini, Gaetano Bruno, Francesco Colella, Stefano Dionisi, Antonia Liskova, Lea Gavino e Michele Ragno. Un cast artistico che, oltre a Venitucci, Lotito e Ragno, vede impegnati anche altri attori pugliesi: Umberto Sardella, Gaetano Colella, Giampiero Borgia e Tiziana Schiavarelli.Alla presentazione romana di lunedì saranno presentiche, insieme con le produzioni Bartlebyfilm e Combo International, hanno sostenuto la realizzazione della fiction a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Per la realizzazione della serie sono state impegnate oltre 40 unità lavorative pugliesi.La serie racconta di Guido Guerrieri, un avvocato brillante e fuori dagli schemi sospeso tra successo e fragilità. Vive a Bari, città specchio del suo animo inquieto e, dopo la fine del matrimonio, tra nuove relazioni e sessioni di boxe, si ritrova immerso in casi che ne mettono alla prova la coscienza e il coraggio. Nonostante dubbi e contraddizioni, Guerrieri resta fedele a un'idea profonda di giustizia, armato di ironia e di uno sguardo umano sul mondo. La fiction restituisce l'universo giudiziario con un realismo inedito ed è sceneggiata da Gianrico Carofiglio, (autore della serie letteraria ed ex magistrato), Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa.