Alessandro Gassman a Giovinazzo
Cinema

Giovinazzo su Rai 1 per la serie "I casi dell'avvocato Guerrieri"

Ieri sera, 9 marzo, la prima puntata della fiction con Alessandro Gassman

Giovinazzo - martedì 10 marzo 2026
Piazza Meschino, poi i vicoletti che conducono in piazzetta Zurlo ed in piazza Benedettine. La pietra bianca, la bellezza estrema di questo lembo di Puglia.

Ieri sera, lunedì 9 marzo, i telespettatori di Rai 1 hanno visto la prima puntata della fiction "I casi dell'avvocato Guerrieri", tratta dai libri dell'ex magistrato Gianrico Carofiglio e prevalentemente ambientata in una Bari mai così bella. Il titolo "La regola dell'equilibrio" racconta di un caso in cui un uomo viene condannato in primo grado per traffico internazionale di stupefacenti dal Montenegro. Ma le cose non stanno come appaiono ed il protagonista, interpretato da Alessandro Gassman, cerca di fare luce.

Le riprese a Giovinazzo si erano svolte nel settembre del 2024, in un noto ristorante di piazza Meschino, e nelle zone limitrofe, oltre che sul lungomare Marina Italiana. La serie è diretta da Gianluca Tavarelli ed è prodotta dalla Combo International e dalla Bartleby Film. Gassman è il protagonista, perfettamente a suo agio in un personaggio che tanto successo ha avuto in libreria.
La piccola perla adriatica ancora una volta, come ormai accade da alcuni anni, sembra un set perfetto per ambientarvi riprese o farvi svolgere grandi eventi e la sua immagine è rimbalzata nuovamente in tutta Italia.
