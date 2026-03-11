Sollecito e Piscitelli con Gassman
Sollecito e Piscitelli con Gassman
Turismo

Giovinazzo su Rai 1, la soddisfazione dell'assessora Piscitelli

"I casi dell'avvocato Guerrieri" portano nella prima serata televisiva la cittadina adriatica

Giovinazzo - mercoledì 11 marzo 2026
In queste ore sono stati tanti i turisti che hanno soggiornato a Giovinazzo ad averci scritto entusiasti per averla rivista in televisione nella serie "I casi dell'avvocato Guerrieri", il cui protagonista è Alessandro Gassman. La fiction diretta da Gianluca Tavarelli e prodotta dalla Combo International e dalla Bartleby Film, è stata vista lunedì 9 marzo da ben 3.878.000 spettatori, pari al 22.7% di share, vincendo di fatto il confronto con le reti Mediaset, con La 7 e con Sky.

Una vetrina niente male per Giovinazzo, che aveva ospitato le riprese alla fine del settembre 2024: «Siamo divenuti una cittadina molto amata da tutti coloro i quali la visitano - ha commentato l'assessora al ramo, Cristina Piscitelli, un ruolo nella vita anche nell'Apulia Film Commissione -. Ricordo benissimo come Alessandro Gassman fosse entusiasta quando ha girato qui da noi ed a tal proposito, con il sindaco Michele Sollecito, qualcuno lo ricorderà, gli abbiamo regalato una immagine della nostra città».
Il cinema come volano per una strategia di marketing territoriale andata consolidandosi negli anni. Non sono poche le produzioni che hanno scelto Giovinazzo come set per pubblicità, serie, film e cortometraggi ed il gradimento sembra essere evidente oltre i confini regionali.
  • Cristina Piscitelli
  • I casi dell'avvocato Guerrieri
  • Alessandro Gassman
