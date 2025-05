Gli studenti dello "Spinelli" ciceroni nei luoghi del culto della Madonna delle Grazie

È fitto il cartellone di eventi a corollario dei festeggiamenti in onore dia Giovinazzo.In particolare di grande importanza sarà la mostra allestita nella cripta della Concattedrale di Santa Maria Assunta per i 160 anni dalla fondazione della Pia associazione Maria SS delle Grazie. Sarà visitabile, come anticipato da queste pagine, il 24 e il 25 maggio e dal 1 al 5 giugno, dalle ore 19:00 alle ore 22:00.Ma c'è un plus che gli organizzatori dei festeggiamenti hanno voluto per trasmettere alle nuove generazioni la bellezza di questo cultoEd a fare da ciceroni ci saranno i ragazzi e le ragazze delIn questo fine settimana ed il 1° giugno, la visita si concluderà con accesso alla mostra nella cripta, mentre il 31 maggio, data in cui l'esposizione sarà chiusa al pubblico, sarà possibile concludere il mini-tour con ingresso in Cattedrale e visita all'effigie della Madonna delle Grazie. Si parte in tutte le giornate e per tutti i turni da piazza Vittorio Emanuele II.