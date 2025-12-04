Liceo
Eduscopio 2025, tra i licei classici del Barese brilla anche lo "Spinelli" di Giovinazzo

L'analisi dettagliata in termini assoluti premia il "Salvemini" ed il "Socrate" di Bari

Giovinazzo - giovedì 4 dicembre 2025
Pubblicato, nella giornata di ieri, il report Eduscopio 2025, con i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, grazie ai quali capire quali di esse meglio preparino agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio, per aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media.

A Bari, vedendo le diverse "classifiche", è possibile notate come il liceo Scientifico "Salvemini" continui ad essere al primo posto tra le scuole della sua stessa tipologia (oltre ad essere primo tra i lice sportivi). A seguire troviamo il "Fermi" e poi lo "Scacchi", due scuole che anche lo scorso anno erano sul podio, ma posizioni invertite. Miglior liceo classico di Bari continua, invece, ad essere il Socrate, seguito dal Flacco e poi dal "Cirillo".

Per quanto riguarda il liceo linguistico, il Cirillo toglie il primo posto al "Bianchi Dottula". Al secondo posto, come lo scorso anno, c'è il Marco Polo. Mentre tra gli istituti tecnici economici, il "Marco Polo" ha scalzato il "Romanazzi" dal posto più alto del podio, con il Romanazzi-Cesare (nato dopo la fusione delle due scuole a causa del dimensionamento scolastico) si trova al secondo posto.

Andando, però, a vedere la classifica della provincia di Bari, vediamo come le scuole di Bari siano superate in ogni tipologia di istituto da quelle della provincia. Tra i licei classici, infatti, i primi cinque posti sono occupati da scuole non baresi, ovvero: Majorana-Laterza di Putignano, lo "Spinelli" di Giovinazzo, il "Sylos-Fiore" di Terlizzi, l'"Oriani-Tandoi" di Corato, l'"Enistein-da Vinci" di Molfetta. Solo sesto il "Socrate", e ben nono lo storico "Flacco".

Per quanto riguarda il liceo scientifico, la prima scuola barese è al settimo posto ed è il "Salvemini". Prima di questo istituto si piazzano: "Da Vinci-Majorana" di Mola, "Majorana-Laterza" di Putignano, il "Pietro Sette" di Santeramo, l'"Einstein-da Vinci" di Molfetta, il "Tedone" di Ruvo e il "Galileo Curie" di Monopoli.

Il report di quest'anno, come si legge nella nota diffusa dalla Fondazione Agnelli che si occupa di Eduscopio, "il gruppo di lavoro, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.355.000 diplomati italiani di 8.150 scuole in tre successivi anni scolastici (a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22) e sulla base di questi propone in modo semplice e trasparente informazioni utili a capire se la scuola superiore dove questi studenti hanno preso la maturità ha svolto un buon lavoro".
