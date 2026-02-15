Eventi e cultura
Donazione degli organi, un incontro al Liceo "Spinelli"
A tenerlo i medici del Centro trapianti della ASL Bari
Giovinazzo - lunedì 16 febbraio 2026
Il Centro trapianti della ASL Bari, nella persona del coordinatore Dott. Giuseppe Tarantino, con l'ausilio della prof. Triggiani, insegnante al Liceo ginnasio di Giovinazzo, ha organizzato per il 24 febbraio prossimo, alle ore 10:00, all'interno dello stesso Liceo "Spinelli" un incontro con gli studenti per sensibilizzare ed informare sul tema della donazione degli organi.
Un momento di grande importanza, rivolto non solo alle nuove generazioni, ma anche agli adulti che poco conoscono su un tema così cruciale per l'intera comunità. Un contributo importante a questa mattinata di informazione e formazione l'ha dato Francesco Depalma, già presidente dell'AIDO Giovinazzo, una colonna nell'ambito della donazione degli organi a livello cittadino.
