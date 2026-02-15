Un incontro sulla donazione degli organi
Un incontro sulla donazione degli organi
Eventi e cultura

Donazione degli organi, un incontro al Liceo "Spinelli"

A tenerlo i medici del Centro trapianti della ASL Bari

Giovinazzo - lunedì 16 febbraio 2026
Il Centro trapianti della ASL Bari, nella persona del coordinatore Dott. Giuseppe Tarantino, con l'ausilio della prof. Triggiani, insegnante al Liceo ginnasio di Giovinazzo, ha organizzato per il 24 febbraio prossimo, alle ore 10:00, all'interno dello stesso Liceo "Spinelli" un incontro con gli studenti per sensibilizzare ed informare sul tema della donazione degli organi.

Un momento di grande importanza, rivolto non solo alle nuove generazioni, ma anche agli adulti che poco conoscono su un tema così cruciale per l'intera comunità. Un contributo importante a questa mattinata di informazione e formazione l'ha dato Francesco Depalma, già presidente dell'AIDO Giovinazzo, una colonna nell'ambito della donazione degli organi a livello cittadino.
Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione
16 febbraio 2026 Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione
SPI Cgil Giovinazzo per il "NO " al referendum
16 febbraio 2026 SPI Cgil Giovinazzo per il "NO" al referendum
