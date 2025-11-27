Teresa Camporeale
Teresa Camporeale
Eventi e cultura

Il Liceo "Spinelli" ricorda la prof.ssa Teresa Camporeale

Sabato 29 novembre un evento che intende ricordarne lo spessore umano e la sua dedizione alla formazione delle giovani generazioni

Giovinazzo - giovedì 27 novembre 2025
Sabato 29 novembre presso il Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo si terrà una celebrazione di vita in onore della prof.ssa Teresa Camporeale, recentemente scomparsa. Docente molto amata e figura di riferimento per generazioni di studenti, la prof.ssa Camporeale verrà ricordata per la sua dedizione, il suo entusiasmo e il profondo impegno educativo che ha sempre caratterizzato il suo lavoro e il suo continuo supporto per gli allievi anche dopo il termine del loro iter scolastico.

L'evento, ideato e organizzato da Pasqualino Beltempo, Norma Depalma e Giulia Marolla, con la collaborazione di altri amici, ex studenti della docente, si terrà il 29 novembre 2025, dalle ore 16:30 alle 18:00, presso il Liceo Matteo Spinelli di Giovinazzo. Sono invitati a partecipare ex studenti, colleghi, amici, famiglie e tutti coloro che desiderano rendere omaggio alla sua eredità umana e professionale.

«Visto l'impatto tremendo che la scomparsa della nostra amatissima prof. Teresa Camporeale, ha avuto su tanti di noi ex alunni - ha affermato Norma Depalma - con Pasqualino Beltempo, e Giulia Marolla abbiamo organizzato un evento dedicato a lei. Sarà un momento per ringraziarla e manifestarle tutto il nostro affetto. Se qualcuno ha voglia di condividere foto, ricordi, racconti per celebrare la sua vita e il segno che ha lasciato su intere generazioni di ragazzi, inviateci materiale all'indirizzo mail pasqualinobeltempo@gmail.com
Questo tributo nasce dal desiderio di celebrare non solo il contributo educativo della prof.ssa Teresa Camporeale, ma anche la gentilezza, la passione, la professionalità e l'umanità che ha saputo donare a quanti hanno avuto il privilegio di incontrarla. Si ringrazia la famiglia della professoressa e il Liceo Spinelli, insieme a tutto l'Istituto Vespucci, nella persona del preside Carmelo D'Aucelli, per la disponibilità dimostrata nell'organizzazione dell'evento», ha concluso Norma Depalma.
  • Liceo Spinelli
  • Teresa Camporeale
Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario
27 novembre 2025 Il 30 novembre a Giovinazzo c'è il mercato settimanale straordinario
Alleanza Verdi Sinistra fuori dal Consiglio regionale: le riflessioni di Nando Depalo
26 novembre 2025 Alleanza Verdi Sinistra fuori dal Consiglio regionale: le riflessioni di Nando Depalo
Altri contenuti a tema
Morte prof.ssa Camporeale, il ricordo del sindaco di Giovinazzo Cronaca Morte prof.ssa Camporeale, il ricordo del sindaco di Giovinazzo Sollecito: «Presenza materna ed autorevole nel nostro liceo. Privilegio averla incontrata nelle nostre vite»
Giovinazzo piange la prof.ssa Teresa Camporeale Attualità Giovinazzo piange la prof.ssa Teresa Camporeale Il ricordo commosso della Pro Loco
Lavori al Liceo "Spinelli", stanziati 600mila euro Attualità Lavori al Liceo "Spinelli", stanziati 600mila euro La soddisfazione di Camporeale: «A mia memoria, intervento più importante della sua storia»
Tutela ambientale, 2HANDS Giovinazzo con gli studenti del Liceo "Spinelli" Territorio Tutela ambientale, 2HANDS Giovinazzo con gli studenti del Liceo "Spinelli" Sono stati analizzati i dati delle pulizie del territorio
Passata la notte prima degli esami: a Giovinazzo via alla Maturità 2025 Scuola Passata la notte prima degli esami: a Giovinazzo via alla Maturità 2025 Sensazioni contrastanti, ansie e paure messe da parte. Si parte con la prova di italiano
Gli studenti dello "Spinelli" ciceroni nei luoghi del culto della Madonna delle Grazie Scuola Gli studenti dello "Spinelli" ciceroni nei luoghi del culto della Madonna delle Grazie Tutte le info per una visita guidata davvero speciale
"Giovinazzo città che legge", il sindaco tiene una lezione al Liceo "Spinelli" Scuola "Giovinazzo città che legge", il sindaco tiene una lezione al Liceo "Spinelli" Incontro con studentesse e studenti su un'opera di Honoré de Balzac
Il sindaco Sollecito primo sponsor del Liceo "Spinelli" Scuola Il sindaco Sollecito primo sponsor del Liceo "Spinelli" Così all'indomani della "Notte Luminosa": «Ci impegniamo perché continui ad essere punto di riferimento per i futuri studenti»
Presentato a Giovinazzo "Il decalogo della Non violenza "
26 novembre 2025 Presentato a Giovinazzo "Il decalogo della Non violenza"
Giovinazzo promuove la cultura della salute tra i giovani
26 novembre 2025 Giovinazzo promuove la cultura della salute tra i giovani
Consumo di alcool negli anziani: un incontro promosso dallo SPI CGIL Giovinazzo
26 novembre 2025 Consumo di alcool negli anziani: un incontro promosso dallo SPI CGIL Giovinazzo
Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale
25 novembre 2025 Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale
Tre giovani esplodono colpi a salve: i Carabinieri recuperano un bossolo
25 novembre 2025 Tre giovani esplodono colpi a salve: i Carabinieri recuperano un bossolo
Elezioni regionali, a Giovinazzo il più suffragato è Tommaso Depalma
25 novembre 2025 Elezioni regionali, a Giovinazzo il più suffragato è Tommaso Depalma
Elezioni regionali, tutti i dati definitivi a Giovinazzo
25 novembre 2025 Elezioni regionali, tutti i dati definitivi a Giovinazzo
Elezioni regionali, crollo verticale dei votanti in Puglia e le sfide di Decaro
25 novembre 2025 Elezioni regionali, crollo verticale dei votanti in Puglia e le sfide di Decaro
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.