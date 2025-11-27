Eventi e cultura
Il Liceo "Spinelli" ricorda la prof.ssa Teresa Camporeale
Sabato 29 novembre un evento che intende ricordarne lo spessore umano e la sua dedizione alla formazione delle giovani generazioni
Giovinazzo - giovedì 27 novembre 2025
Sabato 29 novembre presso il Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo si terrà una celebrazione di vita in onore della prof.ssa Teresa Camporeale, recentemente scomparsa. Docente molto amata e figura di riferimento per generazioni di studenti, la prof.ssa Camporeale verrà ricordata per la sua dedizione, il suo entusiasmo e il profondo impegno educativo che ha sempre caratterizzato il suo lavoro e il suo continuo supporto per gli allievi anche dopo il termine del loro iter scolastico.
L'evento, ideato e organizzato da Pasqualino Beltempo, Norma Depalma e Giulia Marolla, con la collaborazione di altri amici, ex studenti della docente, si terrà il 29 novembre 2025, dalle ore 16:30 alle 18:00, presso il Liceo Matteo Spinelli di Giovinazzo. Sono invitati a partecipare ex studenti, colleghi, amici, famiglie e tutti coloro che desiderano rendere omaggio alla sua eredità umana e professionale.
«Visto l'impatto tremendo che la scomparsa della nostra amatissima prof. Teresa Camporeale, ha avuto su tanti di noi ex alunni - ha affermato Norma Depalma - con Pasqualino Beltempo, e Giulia Marolla abbiamo organizzato un evento dedicato a lei. Sarà un momento per ringraziarla e manifestarle tutto il nostro affetto. Se qualcuno ha voglia di condividere foto, ricordi, racconti per celebrare la sua vita e il segno che ha lasciato su intere generazioni di ragazzi, inviateci materiale all'indirizzo mail pasqualinobeltempo@gmail.com
Questo tributo nasce dal desiderio di celebrare non solo il contributo educativo della prof.ssa Teresa Camporeale, ma anche la gentilezza, la passione, la professionalità e l'umanità che ha saputo donare a quanti hanno avuto il privilegio di incontrarla. Si ringrazia la famiglia della professoressa e il Liceo Spinelli, insieme a tutto l'Istituto Vespucci, nella persona del preside Carmelo D'Aucelli, per la disponibilità dimostrata nell'organizzazione dell'evento», ha concluso Norma Depalma.
L'evento, ideato e organizzato da Pasqualino Beltempo, Norma Depalma e Giulia Marolla, con la collaborazione di altri amici, ex studenti della docente, si terrà il 29 novembre 2025, dalle ore 16:30 alle 18:00, presso il Liceo Matteo Spinelli di Giovinazzo. Sono invitati a partecipare ex studenti, colleghi, amici, famiglie e tutti coloro che desiderano rendere omaggio alla sua eredità umana e professionale.
«Visto l'impatto tremendo che la scomparsa della nostra amatissima prof. Teresa Camporeale, ha avuto su tanti di noi ex alunni - ha affermato Norma Depalma - con Pasqualino Beltempo, e Giulia Marolla abbiamo organizzato un evento dedicato a lei. Sarà un momento per ringraziarla e manifestarle tutto il nostro affetto. Se qualcuno ha voglia di condividere foto, ricordi, racconti per celebrare la sua vita e il segno che ha lasciato su intere generazioni di ragazzi, inviateci materiale all'indirizzo mail pasqualinobeltempo@gmail.com
Questo tributo nasce dal desiderio di celebrare non solo il contributo educativo della prof.ssa Teresa Camporeale, ma anche la gentilezza, la passione, la professionalità e l'umanità che ha saputo donare a quanti hanno avuto il privilegio di incontrarla. Si ringrazia la famiglia della professoressa e il Liceo Spinelli, insieme a tutto l'Istituto Vespucci, nella persona del preside Carmelo D'Aucelli, per la disponibilità dimostrata nell'organizzazione dell'evento», ha concluso Norma Depalma.