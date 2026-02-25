Donazione organi, la ASL Bari incontra gli studenti dello "Spinelli" - VIDEO

Social Video 5 minuti Donazione organi, la ASL Bari incontra gli studenti dello "Spinelli"

Formazione ed informazione, soprattutto delle giovani generazioni. Era questo l'obiettivo, egregiamente raggiunto, dell'incontro tenutosi nella mattinata di martedì 24 febbraio all'interno del. Il tema centrale era quello della donazione degli organi, dell'importanza di un gesto che può salvare molte vite e che oggi è possibile con un semplice consenso quando rinnoviamo la nostra carta d'identità.La testimonianza di Franco Depalma, storico fondatore e membro della sezione AIDO di Giovinazzo, di sua moglie Luisa e di altre persone che hanno permesso l'espianto degli organi dei loro cari deceduti sono stati i momenti più intensi per gli studenti dell'ultimo anno del Liceo. Con loro anche dipendenti comunali che hanno portato la testimonianza degli addetti ai lavori dell'ufficio anagrafe dell'Ente.A fornire dati e informazioni largamente esaustive sono stati la dott.ssaCoordinatrice della donazione di organi e tessuti, ed ilcoordinatore dello stesso Centro Trapianti dell'ASL Bari, uomo che conosce molto bene la realtà del Nord Barese. Noi li abbiamo intervistati ed il video che vi proponiamo sotto il nostro articolo è la sintesi massima di alcuni passaggi essenziali dell'incontro giovinazzese. Dati ed informazioni sono a beneficio di tutto il territorio di competenza dall'ASL Bari.